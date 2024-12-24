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台灣最強夜市在哪裡？全台TOP10夜市排行出爐　網友熱議第一名在台中

▲台灣商店，商店，招牌，中小企業，店面，夜市。（圖／pixabay）

▲說到台灣平民美食，絕對少不了「夜市」！（圖／pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

台灣美食綜藝《夜市王》火熱開播後，掀起了一波討論熱潮，吸引全台老饕紛紛推薦自己心目中的「最強夜市」，究竟哪個夜市最受網友熱議？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「全台夜市」話題的網路聲量表現，整理出10大夜市排行，其中，台中就有三個上榜，甚至還拿下第一名。

根據網路聲量表現，網友討論度最高的就是台中「逢甲夜市」，不僅是學生們與附近居民的晚餐首選，也是在地人心中「屬於我們青春的回憶」的熱鬧夜市，針對逢甲夜市必吃美食，在《夜市王》播出的臭豆腐特輯中，吸引在地人跳出表示「派出來的（店家）不是最強的」、「逢甲最強的臭豆腐不是一心嗎」，對於逢甲夜市的落敗感到遺憾；還有網友分享「逢甲最好吃的是校門口地瓜球」，以及「明倫蛋餅」、「大腸包小腸」等都是當地老饕的最愛。

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網友熱議全台10大夜市（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲網友熱議的10大夜市中，「逢甲夜市」老饕狂推臭豆腐必吃，「士林夜市」評價兩極討論熱烈。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

排行第二的台北「士林夜市」是不少外國旅客必逛景點之一，不過網路上評價兩極，有不少當地人表示由於士林屬於「觀光夜市」，部分攤位價格偏高，且「有時會遇到品質不穩定的情況」，直呼「又貴又沒有什麼好吃的」、「我也是在地人但現在一年逛不到五次」；對此，有網友平反「廟口的麵線和木瓜牛奶莫名的搭，紅蘿蔔汁也超好喝」、「上海生煎包（小東街黃色招牌那一家，花藏雪附近）、蔥油餅也不錯」，表示「士林夜市小吃蠻多選擇」，認為還是有不少「寶藏店家」，不妨多參考當地親友的推薦。

此外，與第一名同樣位於台中的「一中街商圈」也備受討論，有許多網友大讚「一中真的就沒有難吃的」、「一中街逛累了，大馬路對面有間墊腳石圖書廣場，可以去吹冷氣逛一逛」，表示擁有多樣銅板美食，並且周邊商圈完整的的一中街好逛又好吃；還有不少看完《夜市王》的觀眾提到「身為台中人，一中商圈推出的名單真的都是我們自己也會吃的」，吸引網友熱烈討論。

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