肚子痛會拉到褲子！酒駕通緝男演「屎記」超逼真　結果還是敗了

▲機車騎士未依兩段式左轉遭警方攔查。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局執行取締酒駕勤務，攔查未依規定兩段左轉的34歲張姓男子機車騎士，身上濃濃酒味散發，當員警要其配合酒測，張男卻演出肚子痛要上廁所會拉在褲子為由，拒絕酒精測試，員警確認其拒測後再盤查其身份時，識破其偽稱他人身分還是一名通緝犯，除依拒測開罰18萬元外依法將其逮捕，解送歸案。

▲因騎士身上散發酒味，員警以酒測棒測試發現有酒精反應。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所員警昨日23時許於三民路執行取締酒駕勤務時，發現機車騎士未依規定兩段式左轉立即將其攔停。男子自稱姓吳，配合員警盤查身分時並無異狀，員警聞到他身上一股濃郁的酒味，以酒測棒測試發現有酒精反應，請其配合酒測時，男子卻突然表示肚子痛要上廁所，拒絕配合酒測，員警向其說明配合測試只要1分鐘，他卻與員警糾纏近10分鐘，還指稱如果拉在褲子裡要員警負責。

▲經查詢騎士姓張因案遭發布通緝中，全案依法解送歸案。（圖／桃園警分局提供）

最後員警確認其拒測向其說明相關規定(處以新台幣18萬元罰鍰，當場移置保管車輛，吊銷駕照，3年內不能考領，必須參加道安講習)等相關權益後，依程序查扣車輛及牌照，同時於核對資料時發現男子偽稱他人身分，立即將他帶往附近派出所如廁，經查詢男子姓張因案遭發布通緝中，全案依法解送歸案。

桃園分局統計今年截至12月初（酒駕死傷126件），跟去年同期（酒駕死傷159件）比較，酒後駕車死傷件數較去年同期下降33件，下降比率達2成；酒駕違規取締件數則由去年1068件，今年下降為750件，下降比率將近3成，由此可見酒後駕車及衍生肇事情形有一定幅度的改善。