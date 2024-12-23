台中騎士超車擦撞遭輾斃　公車司機還原過程「我們是遭波及」

記者許權毅／台中報導

台中市一名林姓工人在上班途中與一名大學生蔡女發生碰撞，林男摔車倒地，被一旁開過去的東南客運輾斃，當場死亡。駕駛客運的周男在公司陪同下製作筆錄，見林男親友到來，並未上前談話、表達歉意。事對林男親友說，希望能看過畫面，認為只是遭到波及。警方則說，蔡女與周男將朝過失致死偵辦。

▲台中東南客運輾死一名林姓騎士，肇事周姓男駕駛（中）、東南客運站務人員（右）、林男家屬（左）在警局外對話。（圖／記者許權毅攝）



周姓公車司機在東南客運站務人員陪同下，在交通分隊製作筆錄，神情低落。見林男弟弟的妻子趕來，並未主動搭話、致歉，惟警方表示，若有直系親屬能製作筆錄會更為妥當，雙方便離去，等待林男弟弟晚間到分隊接受警詢，後續再將案件移送至地檢署。

雙方在門口準備離去時，記者上前詢問林男弟妹，肇事的周姓司機有無表達歉意？林男弟妹才恍然大悟，肇事男就是剛剛坐在自己隔壁的男子，也因將改由林男弟弟製作筆錄，其弟妹想上前詢問周男事發過程。

▲東南客運周姓駕駛（左）稱，當下感受到車子起伏，趕緊停下。（圖／記者許權毅攝）



周男在公司站務人員陪同下步出交通分隊，見林男弟妹上前詢問，周等2人希望對方能去看過行車紀錄器、附近住家監視器，並且稱「我們只是遭到波及」，認為林男是要超車，並且跟蔡女發生碰撞，才摔車跌到公車底下。

記者詢問周男事發經過，他說對方是在車後，自己感覺到車子有起伏，才會停下查看，語氣充滿無奈。一旁站務人員跳出來說：「我們不能代表公司，不是不跟對方道歉，還是以先處理事情為主，人家是媳婦，可能等到兄弟姊妹到了再說，你希望我們有沒有這個動作，要『誘導』我們做出，還是希望他們先去看畫面，以客觀事實為主。」

至於先與林男碰撞的蔡女原先已經抵達交通分隊製作筆錄，卻因傷口太痛，自行前往醫院就醫。面對記者詢問，則稱「我不知道」，看上去飽受驚嚇。

第三警分局說，全案致林姓騎士死亡，詳細死因仍檢警相驗釐清，周男與蔡女均朝過失致死偵辦中。