「蝙蝠便便」種大麻！美2男肺部感染痛苦亡　奪命真凶是它

▲紐約州2名男子，因為使用蝙蝠糞便種植大麻，不幸感染身亡。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約州2名男子使用「蝙蝠糞便」作為肥料種植大麻，卻被排泄物含有的「莢膜組織胞漿菌」（Histoplasma capsulatum）感染肺部，最終雙雙身亡。這起不幸的病例研究，被刊登在《傳染疾病開放論壇》。

根據研究，第一名59歲男性患者是重度吸菸者，罹患關節炎及肺氣腫。他網購的蝙蝠糞便被形容為「極富營養價值」的「天然超級食物」，但在用於種植大麻之後，歷經6周的呼吸問題、喉嚨痛及體重減輕，才終於送醫。

起初，他喉嚨與聲帶的小腫塊，被醫師以為是癌症，之後才確認是真菌引起。儘管接受了2周的抗真菌藥物治療，仍被送入安寧病房，並且宣告不治。

第二名64歲男子也是重度吸菸者，罹患嚴重心血管疾病，還曾做過冠狀動脈繞道手術。他在閣樓蒐集到大量蝙蝠糞便，為其種植的大麻施肥，未料因此感染真菌，胸部與胰臟都出現病變，治療數月之後，死於腸胃相關併發症。

事實上，鳥糞與蝙蝠糞便可能含有致命真菌「莢膜組織胞漿菌」，通常透過吸入孢子或者口腔攝入，可能造成嚴重肺部感染。美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，其症狀通常在感染的3至17天後出現，包括發燒、咳嗽、疲倦、畏寒、頭痛、胸痛、身體疼痛。

研究人員寫道，「考慮到最近的大麻合法化、家庭種植增加、蝙蝠糞便為此目的而被推銷」，提高潛在風險的公眾意識，並且強調戴口罩等保護措施，至關重要。他們也建議，含蝙蝠糞便的商業生物肥料上市前，應該接受細菌檢測。