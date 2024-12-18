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轉機客破625萬人次「今年有望創新高」　觀光署明年推限定遊程

▲▼桃園機場今年截至11月轉機旅客量，突破625萬人次，今年有機會超越去年637萬3086人次的紀錄。 。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲桃園機場今年截至11月轉機旅客量破625萬人次，今年有機會挑戰歷史新高紀錄。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後解封，轉機客運量持續攀升，交通部指出，去年轉機旅客量達到637萬3086人次，創下歷史新高，今年截至11月轉機旅客量突破625萬人次，前3名分別是北美約占39.8%，東南亞及南亞約占36.9%，東北亞約占7.1%，明年針對轉機客增加「專人定時導覽」遊程，配合2025年台灣燈會推出限定遊程。

立法院交通委員會今安排「如何提升過境及轉機旅客入境台灣觀光品質並增加觀光人數」專題報告，交通部長陳世凱、觀光署長周永暉等人列席報告，報告指出，目前針對在台停留7至24小時以內轉機旅客，持有效簽證或免簽證者，提供「過境旅客入境台灣觀光半日遊程」措施。

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團體導覽部分，交通部表示，配合航班時間，分別帶領旅客走訪台北市、桃園市及新北市，提供3條遊程各4小時遊程；自由行部分，提供桃園機場捷運搭乘兌換券及遊程推薦等資訊，旅客可自行安排遊覽。

交通部統計去年5月至今年11月，參加人數約1萬4692人，其中團體導覽占59.98%、自由行占40.06%，參加旅客前5名國家依序來自美國、加拿大、菲律賓、德國、澳洲。

觀光署規劃，明年增加「專人定時導覽」（含導遊，不含遊覽車）遊程型態，除現行團體導覽、自由行2種遊程型態外，配合2025年台灣燈會在桃園，預計推出限定遊程，規劃日間與夜間遊程，以專人定時導覽方式，帶領旅客搭乘機場捷運前往燈會園區參觀。

此外，交通部統計，桃機於疫情前2019年年旅客量為4868萬人次，轉機（含過境）旅客量為564萬6614人次，約占總體運量1成1。去年轉機旅客量達到637萬3086人次，占總體運量1成8，平均每日轉機旅客量較疫情前成長約13%，今年截至11月轉機旅客量已突破625萬人次，今年有機會超過去年轉機客量。

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