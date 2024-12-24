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社會 社會焦點 保障人權

北市跨年夜「張惠妹開唱」嗨翻信義區　交通管制時間地點曝光

▲▼2023台北跨年夜市政府週邊配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲北市跨年夜有大巨蛋演唱會又有跨年晚會，北市警力研擬交通管制時間路線。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱中岳／台北報導

北市政府訂於2024年12月31日19時起至2025年1月1日1時止假市政府前廣場，舉辦「台北最HIGH新年城-2025跨年晚會」，預估將吸引數萬民眾前往觀賞，同時台北大巨蛋也有張惠妹舉辦演唱會活動，北市政府警察局為維護活動交通秩序與安全，配合主辦單位執行相關交通管制措施如下：

首先舞台搭設及拆除：

從12月25日0時起至12月26日0時止，市府路（松壽路至松高路）東側五車道封閉。

12月26日0時起至12月27日0時止，市府路（松壽路至松高路）東側五車道封閉及新仁愛路全線封閉。

12月27日0時起至1月2日6時止，市府路（松壽路至松高路）及新仁愛路全線封閉。

跨年晚會當天也實施三階段交通管制：

第一階段：12月31日19時至20時，管制松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、基隆路與逸仙路以東區域，管制範圍內車輛只出不進。

第二階段：12月31日20時至22時，除第一階段管制範圍外，擴大至逸仙路及仁愛路（逸仙路至光復南路），管制範圍內禁止車輛進出，基隆路車行地下道開始管制。

第三階段：12月31日22時至114年1月1日3時，光復南路以東、忠孝東路以南、信義路及莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西區域，管制範圍內禁止車輛進出，並視人潮彈性調整管制範圍。

此外，因應前揭管制作為，於12月31日22時起於下列高架道路實施交通管制：

1、基隆高架道路：下樂業街匝道管制，往北車輛提前自敦化南路下匝道。
2、環東/堤頂大道：下基隆路匝道管制，車輛於正氣橋改往西行駛市民高架道路。
3、信義快速道路：往北出口禁止左轉市府路方向，僅能右轉松德路。
4、市民高架道路：西往東下光復南路匝道之車輛，於市民平面道禁止右轉光復南路。

北市警局交通警察大隊也籲請開車民眾避免行經管制區域周邊，改道動線建議如下：

一、東西向車流改道行駛民權東（西）路、南京東（西）路、八德路、市民大道及和平東（西）路。
二、南北向車流改道行駛建國南（北）路、復興南（北）路、敦化南（北）路及松山路。

當天人潮眾多，也請行人、駕駛遵守路口員警、義交指揮，相關交通訊息請隨時留意收聽警察廣播電臺路況插播。

另因周邊停車空間有限，管制區內停車場及路邊停車格均實施管制措施（19時起管制範圍內車輛只出不進，20時起管制範圍內禁止車輛進出）。

市府呼籲，欲前往參加跨年活動之市民朋友，多加利用公車及捷運（捷運國父紀念館站、市政府站、象山站、臺北世貿101站）等大眾交通工具前往，並可利用散場接駁車（往捷運忠孝新生站、公館站、木柵/景美地區及捷運南京三民站）返程。

▲▼北市跨年夜有大巨蛋演唱會又有跨年晚會，北市警力研擬交通管制時間路線。(圖／記者邱中岳翻攝）

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