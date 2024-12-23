通緝犯駕休旅車狂逃　逆向闖紅燈後輪陷稻田！警拔槍拖下車壓制

▲遭通緝的王男見警駕休旅車狂逃，完全不顧上班民眾、上課學童安危。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

因案遭通緝的50歲王姓男子駕駛與車牌不符的休旅車，被巡邏員警發現，當員警上前攔查時，王男假意配合隨即駕車逃逸，不但沿途逆向闖紅燈，還假意轉彎再直行企圖甩開警方的攔截，高速駕駛行為已嚴重危及正值上班民眾及上課學童，王男後來被迫駛入窄巷不慎滑入稻田內，被員警拖下車制伏，警方怒斥王男誇張駕車行徑危害民眾及學童，王男這才頻頻道歉。

▲▼休旅車後輪陷入稻田，尾隨員警立即拔槍警戒。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪派出所員警林秉謙及李侑錡23日上午7時50分巡邏時，在桃園區新埔六街發現一部自小客懸掛號牌與車身不符，立即進行攔查。該車駕駛先假意配合停靠路邊，等員警下車上前時隨即高速逃逸，員警立即駕車尾隨，該車輛沿途逆向行駛、闖紅燈高速逃竄。

▲王男被拖下車壓制。（圖／桃園警分局提供）

為規避員警攔截，王男刻意在路口假意轉彎再直行，由於當時為上班上學時段，該駕駛行為嚴重危害民眾及學童安全，熱心民眾以物品扔擲協助阻攔，員警立即通報警網包抄進行攔截，該駕駛逃入富國路窄巷閃避前車時，後輪不慎滑入稻田，車輛前輪懸空，員警立即下車拔槍警戒，並藉機將駕駛王姓男子(因案遭發布通緝中)拖下車制伏，員警怒斥其誇張行為危害民眾及學童安全，王男頻頻道歉，全案依法解送歸案。