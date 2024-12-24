Toyz找徐乃麟開箱火鍋店　在牢中「寫腳本、試菜」！手寫信曝光

▲Toyz。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol）



記者施怡妏／綜合報導

網紅Toyz因為涉嫌販毒，被判刑4年2個月，於今年5月16日入監服刑，最近Toyz的YouTube頻道悄悄更新，找來「美食公道伯」徐乃麟試吃，開箱自創的火鍋品牌「鍋癮子」，然而，影片的拍攝腳本、行銷策略，全都是Toyz在監獄中想出來的，並且親筆寫下，讓不少網友驚呼「真的是鬼才」。

Toyz在YouTube上傳影片「這次，換你來公道！我開的火鍋店《鍋癮子》一間充滿記憶點的火鍋店」，找來徐乃麟試吃新開的火鍋店。Toyz女友篠崎泫在影片中透露，餐廳籌備了一年多，儘管Toyz已經入獄，但一直都有參與試菜過程，「他畢竟很嚴苛看待別人，那就要更高規格看待自己」。

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篠崎泫指出，每次探監都會打包試吃品項，Toyz吃完後再寫信告知哪裡需要調整，「這樣來來回回時程拉很長，我們試一道菜至少要等2個星期才能得到回饋，再調整又是2個星期，所以店原定7、8月開，拖到現在12月要到1月了才開，就是堅持一定要他本人認可，才可以通過這個味道」。

除了試菜反饋跟建議，連影片的拍攝腳本、流程、行銷策略都是Toyz想出來的，並用文字寫下，包含影片的開頭、主持人進場、拍攝方式、台詞等等，每個環節都不放過。

▲Toyz在牢中寫腳本。（圖／翻攝自Toyz IG）



然而，有網友質疑影片「太業配」。團隊指出，「我們也很希望有原公道伯的精神，一直希望乃哥多噴幾句，老闆有交代」，並PO出Toyz的手寫信，上面寫著「毒舌沒關係，全程讓乃哥自我演出」。

不少網友看完後驚呼，「連坐牢都這麼有料」、「不可思議的腦袋」、「深造寫腳本」、「不可能這麼猛吧」、「在裡面還可以操控外面的世界，鬼才就是鬼才 」、「進去蹲還可以寫腳本」、「人家在牢裡都比我們會賺」、「被關也有影片，不愧是流量之王」、「坐牢中觀看次數最多的YT第一人」。