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90歲台灣嬤登BBC！「患帕金森氏症」比賽硬舉45kg　打破自身紀錄

▲▼90歲的鄭陳金梅參加聖誕老人硬舉大賽，成功舉起45公斤，登上國際媒體版面。（圖／路透）

▲ 鄭陳金梅成功舉起45公斤，登上國際媒體版面。（圖／路透）

文／CTWANT

台灣第4屆「聖誕老人硬舉大賽」21日在台北舉行，吸引全台各地226名參賽者參與，其中包含45位70歲以上長者，以及數位90歲以上的阿公、阿嬤。其中特別受到矚目的，是罹患帕金森氏症的90歲高齡參賽者鄭陳金梅，她在賽事中以硬舉45公斤突破自身紀錄，贏得全場熱烈掌聲，還登上國際媒體《BBC》版面。

據了解，「聖誕老人硬舉大賽」專為70歲以上長者設計，旨在鼓勵長者保持運動習慣。此賽事由健身中心「練健康」主辦，希望老人透過定期的重量訓練來防止肌肉流失，並降低跌倒的風險。而本屆比賽中，最年長的參賽者為92歲，最終冠軍以151公斤的硬舉成績刷新紀錄。

根據《中央社》的報導，罹患帕金森氏症的90歲高齡參賽者鄭陳金梅原本身體健朗，但因車禍造成手臂沾黏、腳部骨裂，導致肌肉快速流失，甚至需要拄拐杖行走。隨著健康每況愈下，鄭陳金梅也一度自我懷疑「是否必須依賴他人生活」。

所幸在孫女陳姵君的支持下，鄭陳金梅開始運動，並每週由家人接送至北車的健身房進行訓練。經過一年多的專業訓練，鄭陳金梅手腳無力的情況大幅改善，肩膀疼痛消失，生活自理能力逐漸恢復，甚至不再需要拐杖輔助行走。而在比賽當日，鄭陳金梅在家人的加油聲中站上硬舉台，以30公斤起手，逐次挑戰成功，最終順利舉起45公斤，刷新自身紀錄。

賽後鄭陳金梅也興奮地說，「明年還要繼續參賽，挑戰更高的目標！」此次大賽中，許多參賽者都是面對糖尿病、高血壓等慢性病或曾接受手術的長者，在家人與教練的陪伴下參賽，也希望能夠透過運動重拾自信。

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