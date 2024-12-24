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KTV小弟變「吸金超跑男」代操股票騙走2.5億　慘被判刑8年半

▲台南「吸金大亨」劉士魁，被控代操股票保證獲利，前後招攬132人參與投資，至少吸金2億5千多萬元，台南地院判他8年6月徒刑。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南「吸金大亨」劉士魁，被控代操股票保證獲利，前後招攬132人參與投資，至少吸金2億5千多萬元，台南地院判他8年6月徒刑。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南「吸金大亨」劉士魁，被控代操股票保證獲利，從2021年1月起至2022年5月被查獲止，前後招攬132人參與投資，至少吸金2億5千多萬元，股票總交易金額更超過52億，台南地院24日依違反銀行法等罪判他8年6月徒刑。

判決書指出，除劉男外，同案3名幫助犯被告，25歲黃姓女子（劉男友）判刑2年、拘役50日，均緩刑5年；30歲董姓女子判刑1年10月、緩刑3年；24歲何姓女子判刑3月、併科罰金55萬元，緩刑2年。

法院指出，KTV小弟出身的劉士魁，開始經營洗鞋店後，自2021年1月間起，藉由「K&X」LINE投資群組等方式，對外宣稱可短期代操股票，股票代操時間為一個星期，每週可獲利3%至15%，投資門檻為每單位5萬元，還有2年長期投資方案，投資門檻最低300萬元，每週可獲利10%至20%，代操費用為獲利金額之10%，並保證隨時可以抽回本金，超過5000元虧損由其吸收等保本優惠方案，而招攬翁俊煜等138人及其他不特定民眾加入投資，吸金2億5425萬3,410元，並代為操作證券買賣，於2021年間合計買進25億3930萬9636元、賣出24億9643萬7866元，2022年1至4月間合計買進8754萬3256元、賣出8626萬893元，總交易金額達52億955萬1651元。

法官認為，被告劉士魁以投資為名義取得之金額高達2億餘元，投資人多達百人，經營期間逾1年之久，破壞法令對於投資人之保障，情節實屬嚴重。被告劉士魁為本案之主謀，且明知股票買賣已出現虧損，竟仍繼續吸金且增加所謂的長期投資方案，使受影響之投資人以及被害金額越滾越大，終成嚴重社會事件，應予嚴厲之責難。

被告黃女、董女分別為被告劉士魁之女友、洗鞋店員工，被告何女為被告劉士魁之員工，法治觀念均有偏誤，惟其等均領取固定薪水，並未因被告劉士魁之吸金而有任何分紅，黃、董2人甚至亦出資委託代操而未能取回原投資金額，又被告董、何之犯罪期間甚為短暫。被告4人均坦承犯行，被告劉士魁與多數被害人調解成立，惟迄今均未履行，依法判刑。

由於劉士魁吸金後十分招搖，時常在社群媒體PO出超跑畫面，被外界稱為「吸金超跑男」，據了解，2022年5月18日凌晨1時34分許，一名20歲鄧姓受害者，跑去劉嫌家中開5槍警告，事後還在個人臉書上恐嚇「但我今天得給你上一課」，案發後向警方自首，鄧嫌說他也是吸金案的受害者之一，因對劉嫌行為不滿，才會開槍洩憤，事後他在臉書上寫下「什麼人該吸，什麼人不該動歪腦筋，這些道理，或許你在紙醉金迷，也許你年少無知，但我今天得給你上一課」、「你當我們傻子，我讓你看到瘋子」、「也許你以為羈押禁見，就是你最好的保護傘，但你別忘了，你的保護傘是有心人若想進去，也是能進的去」。

被指控代操股票吸金的劉士魁，在台南市東區經營洗鞋店，相關被害人說，2021中開始，加入劉男的股票代操社團，起初獲利不少，於是投入數十至數百萬資金供他操作，也因績效頗佳，委託代操群組人數一再增加，最多時超過5百人，代操總金額超過4億元以上。

但因疫情與國際經濟波動很大，股票每況愈下，在獲利減少後，劉男打算改變原本代操模式，且須簽同意書，約定2年內不得拿回本金，加上盈利發放由每週改為每月或每季發放，開始有人出現疑慮，要退退返本金「退出」股票代操作社團，劉男即開始拖延退還時程，接下來人就落跑，他開的店也全部關門，人不知去向。

有被害者在臉書爆料公社控訴，劉男廣設洗鞋店，營造「跑不掉」的假象，生日派對野花百萬包場，請來模特兒、SG、猛男大撒幣，劉男更曾在夜店撒鈔，營造多金形象。

由於劉男捲款潛逃後已未使用手機，就連父母都聯繫不上，警方懷疑他已逃到外縣市，而後於5月13日凌晨台北一間飯店順利逮捕劉男，而遭收押禁見。

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