高利吸金上億搞失聯！高雄神鬼女魚販被拘提　法院裁定收押禁見

▲橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名在北高雄路竹一甲地區魚市擺攤的楊姓女魚販（64歲），疑似從2年開始，向認識的顧客、友人聲稱自己在漁會有熟識的高層，可以有「優惠存款」，打著「存10萬8000元」每個月利息1萬元的高利誘惑，吸引許多人紛紛把錢拿出來交給楊女「存款」，2年多來至少有數十人「投資」，楊女卻在9月底神隱，人間蒸發，被害人一查才發現漁會根本沒有高層認識楊女，也沒有優惠存款，初估楊女騙走的金額恐怕破億。橋頭地檢署昨（18）日將楊女拘提到案，檢察官複訊後認為她涉犯詐欺、銀行法等罪嫌疑重大，有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

根據被害人表示，他是因為買魚才認識楊女，楊女對顧客很客氣，後來相處有點像朋友，大約2年多前，楊女表示她認識漁會的「高層」，可以有「優惠存款」，而每投資一單位「10萬8000元」每個月利息1萬元，他一開始只拿了幾十萬，也都有順利拿到利息，所以他就加碼，陸陸續續給了楊女500多萬，而他的女友等親人也拿了好幾百萬去「存款」。

楊女在今年9月底開始失聯神隱，也不再到魚市擺攤，被害人到漁會求證，才發現不但沒有「高層」，也沒有「優惠存款」，驚覺可能被騙，於是趕緊報案，而他去報案後，才知道原來還有好多人也被楊女「騙錢」。

據了解，目前被害人數大約數十人，大多集中在北高雄路竹區一甲地區，其中有人被騙了1500萬，被害人也組織自救會，找律師對楊女提告詐欺，初估楊女騙到的金額恐怕破億。

橋頭地檢署檢察官接獲警方呈報後指揮偵辦，並在18日將楊女拘提到案。據了解，她到案後否認犯行，由於被害人數眾多，檢察官複訊後，以有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。