　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高利吸金上億搞失聯！高雄神鬼女魚販被拘提　法院裁定收押禁見

▲▼ 橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

▲橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名在北高雄路竹一甲地區魚市擺攤的楊姓女魚販（64歲），疑似從2年開始，向認識的顧客、友人聲稱自己在漁會有熟識的高層，可以有「優惠存款」，打著「存10萬8000元」每個月利息1萬元的高利誘惑，吸引許多人紛紛把錢拿出來交給楊女「存款」，2年多來至少有數十人「投資」，楊女卻在9月底神隱，人間蒸發，被害人一查才發現漁會根本沒有高層認識楊女，也沒有優惠存款，初估楊女騙走的金額恐怕破億。橋頭地檢署昨（18）日將楊女拘提到案，檢察官複訊後認為她涉犯詐欺、銀行法等罪嫌疑重大，有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

根據被害人表示，他是因為買魚才認識楊女，楊女對顧客很客氣，後來相處有點像朋友，大約2年多前，楊女表示她認識漁會的「高層」，可以有「優惠存款」，而每投資一單位「10萬8000元」每個月利息1萬元，他一開始只拿了幾十萬，也都有順利拿到利息，所以他就加碼，陸陸續續給了楊女500多萬，而他的女友等親人也拿了好幾百萬去「存款」。

楊女在今年9月底開始失聯神隱，也不再到魚市擺攤，被害人到漁會求證，才發現不但沒有「高層」，也沒有「優惠存款」，驚覺可能被騙，於是趕緊報案，而他去報案後，才知道原來還有好多人也被楊女「騙錢」。

據了解，目前被害人數大約數十人，大多集中在北高雄路竹區一甲地區，其中有人被騙了1500萬，被害人也組織自救會，找律師對楊女提告詐欺，初估楊女騙到的金額恐怕破億。

橋頭地檢署檢察官接獲警方呈報後指揮偵辦，並在18日將楊女拘提到案。據了解，她到案後否認犯行，由於被害人數眾多，檢察官複訊後，以有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
《紅白》國際嘉賓揭曉！　韓女團首登台
東京都心、大阪下初雪！　日本迎超低溫
劉詩詩最賺公司起底！創辦人吳奇隆…上市3年「蒸發294億」
國光女神「日常一NG舉動」私處腫成熱狗堡！醫生搖頭：要切開
LIVE／網紅甜點店老闆夫妻輕生亡！穎樂回應黃小柔點名　全台
40歲↓「平均存款數字」曝！　一票驚：低到扯
周杰倫門票加價1萬2　他收檢舉惱羞「妳都看完了」！下場慘曝
台中男輕生！床下竟藏8億海洛因磚...驚人畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚險！休旅車飛越階梯撞斗六圓環　淡定哥目擊+閃躲影片曝

偽造勞健保文件承攬聯醫清潔業務　女負責人被抓包下場慘

女駕駛酒後嘔吐路邊休息　警剛勸完「她酒駕30公分」慘了

又是穩賺不賠！彰化男30天匯款19次面交3次　241萬積蓄遭騙光　

無照密醫看牙竟手摸美女胸...噁喊：妳很漂亮　判刑8月定讞

鄭文燦備「戰書」出庭不認罪　轟檢調利用談判籌碼「捨小抓大」

台中男輕生！床下竟藏8億海洛因磚...還有4把槍　震驚黑白兩道

快訊／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

快訊／5億高中生假配偶不畏11度低溫　仍穿短袖戰袍出庭上訴

台中剛出生男嬰遭父虐打！夫妻倆找鄰居打電動　獨留兒傷重不治

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

驚險！休旅車飛越階梯撞斗六圓環　淡定哥目擊+閃躲影片曝

偽造勞健保文件承攬聯醫清潔業務　女負責人被抓包下場慘

女駕駛酒後嘔吐路邊休息　警剛勸完「她酒駕30公分」慘了

又是穩賺不賠！彰化男30天匯款19次面交3次　241萬積蓄遭騙光　

無照密醫看牙竟手摸美女胸...噁喊：妳很漂亮　判刑8月定讞

鄭文燦備「戰書」出庭不認罪　轟檢調利用談判籌碼「捨小抓大」

台中男輕生！床下竟藏8億海洛因磚...還有4把槍　震驚黑白兩道

快訊／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

快訊／5億高中生假配偶不畏11度低溫　仍穿短袖戰袍出庭上訴

台中剛出生男嬰遭父虐打！夫妻倆找鄰居打電動　獨留兒傷重不治

樂天桃猿布局教練團　持續尋找合適打教

《紅白》國際嘉賓揭曉！　韓女團Kep1er首登台「興奮喊話粉絲」

驚險！休旅車飛越階梯撞斗六圓環　淡定哥目擊+閃躲影片曝

獨居男長期洗腎又肝肺癌纏身　屏東潮州警助申請急難救助金

傳柯文哲為「辭黨主席」聲請解除禁通信　黃國昌：不知細節、無法評論

法國首例！前總統沙柯吉貪腐案「維持原判」　須戴電子腳鐐服刑

家暴通報增加！南投縣辦教育訓練　強化加害人處遇專業

東京都心、大阪下初雪！台灣冷吱吱　日本也迎超低溫

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

澎防部鎮疆操演夜間射擊訓練　強化指管及夜戰能力

社會熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

衝文大砍人！醒吾生涉殺人淡定滑手機

即／神隱112天首開庭！鄭文燦現身「變瘦了」　

新北國中輔導師爆性侵！帶男學生回家「側錄連5天硬上」

即／女兒開車國道自撞起火！　後座媽重傷不治

網紅甜點店倒閉！老闆夫妻失蹤IG關閉

國中妹校園活春宮網友　涼亭5分鐘換到廁所

快訊／女駕車「國道擦撞護欄」起火　1人命危

相約談判遭砍！文大生：一見面就砍我

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

涉外流總統行程　維安警官遭收押

醒吾男大生砍文大生！驚悚畫面全被拍

即／2線3警官洩總統私密行程　保六總隊火速停職

更多熱門

相關新聞

「邱青夫妻還我錢」　香菱挨告獲不起訴

「邱青夫妻還我錢」　香菱挨告獲不起訴

網紅青青的前夫邱仕偉因涉嫌司法黃牛案遭起訴，有「兇版李毓芬」之稱的香菱5月間在社群平台上連po「一天一篇文直到邱青夫妻還我700萬」，青青不滿被影射騙錢欠債，控告香菱涉嫌妨害名譽，台北地檢署調查認為，香菱和邱男確實有金錢糾紛，16日以罪嫌不足等理由處分不起訴香菱。

「發哥」陳超羣非法吸金近9億　二審判更重

「發哥」陳超羣非法吸金近9億　二審判更重

獨／「少年股神」捲1640萬美元神隱　投資人崩潰

獨／「少年股神」捲1640萬美元神隱　投資人崩潰

8銀行搶祭台幣高利定存　2家年息衝上2.2%

8銀行搶祭台幣高利定存　2家年息衝上2.2%

資通電軍少校吸金海撈2.2億　與妻合搞老鼠會

資通電軍少校吸金海撈2.2億　與妻合搞老鼠會

關鍵字：

女魚販高利吸金

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

林襄回應黃小柔發文了

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

高中妹吸毒瘋了「徒手挖出雙眼」

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

林襄Vicky座位風波　憲哥出來講公道話

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面