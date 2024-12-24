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年末超殺優惠到！21風味館「1元炸雞、烤雞腿」限時吃

▲▼21風味館推出2大年末優惠。（圖／業者提供）

▲21風味館推出2大年末優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接新年，台灣連鎖速食品牌「21風味館（21PLUS）」祭出「2大超值優惠」，只要購買指定品項+1元就可多吃炸雞、烤雞腿，最低下殺64折，12月26日起限時27天開跑。

▲▼21風味館推出2大年末優惠。（圖／業者提供）

▲買指定品項+1元可多吃炸雞、烤雞腿。

21風味館推出最新「+1元多1件」的超值優惠，包括買香草烤雞+1元即可加購香脆炸雞2塊+蜂蜜綠茶2杯、買香草烤半雞+蜂蜜綠茶多1元即可加購香草烤雞腿+蜂蜜綠茶，最高可享64折優惠，12月26日起至2025年1月21日限時開跑，提醒12月31日以及指定門市、外送平台不適用此優惠。

香草烤雞是選用21種神奇香草以黃金比例調配、烘烤嚴選雞肉，讓每隻雞透過低溫深層按摩打滾的方式鎖住鮮美肉質，並以蒸氣烤箱現烤，外皮酥脆、肉質多汁；香脆炸雞則使用鮮嫩雞肉裹粉，再以獨特翻滾技術使金黃炸衣呈現鱗片狀，搭配微辣口感超涮嘴。

▲▼頂呱呱派對桶。（圖／業者提供）

▲頂呱呱聖誕節限定3大優惠只到明天。

另外，頂呱呱至12月25日前則於門市推出「3大聖誕優惠」，有「呱呱聖誕驚喜桶特價399元」，內含呱呱包4塊、原味雞腿2塊、原味炸雞2隻以及1.25L可口可樂1瓶，相當於74折優惠，現省140元。

「聖誕9塊辣味炸雞桶特價499元」吃得到辣味炸雞5塊、辣味雞翅4塊及1.25L可口可樂1瓶，可享82折折扣；「聖誕甜心組特價119元」，內含呱呱啵啵球1份、地瓜薯條1份 、甜甜包2顆。

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