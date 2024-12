外星人疑雲！傳秘魯又挖出3指木乃伊　專家：首次看到「有頭髮」

▲維拉宣稱,2具遺骸真的擁有類似人類的器官,還有肉眼可見的大腦結構 。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

秘魯近年頻傳挖出「外星人木乃伊」,這些遺骸只有三根手指、頭顱扁長、外貌奇異,儘管真實性存疑,依然引發熱議。最近,又有UFO專家宣稱發現2具「外星人木乃伊」,而且還是首次發現長頭髮的證據。

《每日郵報》報導,最新發現的2具「外星人木乃伊」來自納斯卡沙漠(Nazca desert),但為了防止不肖人士劫掠,具體地點保密。與先前公開的遺骸一樣,它們只有3根手指,但雙眼較小、稍微斜斜的,身材跟「矮小的成人」差不多。

秘魯醫學協會前主席維拉(Dr David Ruiz Vela)分析2具遺骸之後宣稱,它們都有1500年歷史,擁有類似人類的器官與肉眼可見的大腦結構。他還說,其中一具胸口有刀傷,甚至刺穿了腹部與肝臟。另一具則有長頭髮的證據,「這是我們第一次發現有頭髮的乾屍。頭髮呈現古銅色。」

