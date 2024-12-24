外星人疑雲！傳秘魯又挖出3指木乃伊　專家：首次看到「有頭髮」

▲維拉宣稱，2具遺骸真的擁有類似人類的器官，還有肉眼可見的大腦結構 。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

秘魯近年頻傳挖出「外星人木乃伊」，這些遺骸只有三根手指、頭顱扁長、外貌奇異，儘管真實性存疑，依然引發熱議。最近，又有UFO專家宣稱發現2具「外星人木乃伊」，而且還是首次發現長頭髮的證據。

《每日郵報》報導，最新發現的2具「外星人木乃伊」來自納斯卡沙漠（Nazca desert），但為了防止不肖人士劫掠，具體地點保密。與先前公開的遺骸一樣，它們只有3根手指，但雙眼較小、稍微斜斜的，身材跟「矮小的成人」差不多。

秘魯醫學協會前主席維拉（Dr David Ruiz Vela）分析2具遺骸之後宣稱，它們都有1500年歷史，擁有類似人類的器官與肉眼可見的大腦結構。他還說，其中一具胸口有刀傷，甚至刺穿了腹部與肝臟。另一具則有長頭髮的證據，「這是我們第一次發現有頭髮的乾屍。頭髮呈現古銅色。」

The case of Peru's mysterious 'alien mummies' deepens with the introduction of two new specimens, Paloma and Antonio, reportedly found in the Nazca desert



These mummies, similar to previous discoveries, possess three fingers and small slanted eyes, but are described as the size… pic.twitter.com/zSMMXYx3Tf — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 24, 2024

2017年，墨西哥記者兼UFO愛好者莫森（Jaime Maussan）宣稱，在納斯卡沙漠發現了第一具「外星人木乃伊」，迄今已向世人展示了十幾具此類遺骸，甚至在2023年9月在國會聽證會上作證。

不過，許多考古專家認為，這些只是盜墓者拿出來炒作的人偶。2018年，就有科學家得出結論，根據DNA分析結果，莫森所謂的「外星人木乃伊」，其實是經過改造、西班牙殖民時代之前的木乃伊。

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