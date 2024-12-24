外星人疑雲！傳秘魯又挖出3指木乃伊　專家：首次看到「有頭髮」

▲維拉宣稱，2具遺骸真的擁有類似人類的器官，還有肉眼可見的大腦結構 。（圖／翻攝X）
記者吳美依／綜合報導
秘魯近年頻傳挖出「外星人木乃伊」，這些遺骸只有三根手指、頭顱扁長、外貌奇異，儘管真實性存疑，依然引發熱議。最近，又有UFO專家宣稱發現2具「外星人木乃伊」，而且還是首次發現長頭髮的證據。
《每日郵報》報導，最新發現的2具「外星人木乃伊」來自納斯卡沙漠（Nazca desert），但為了防止不肖人士劫掠，具體地點保密。與先前公開的遺骸一樣，它們只有3根手指，但雙眼較小、稍微斜斜的，身材跟「矮小的成人」差不多。
秘魯醫學協會前主席維拉（Dr David Ruiz Vela）分析2具遺骸之後宣稱，它們都有1500年歷史，擁有類似人類的器官與肉眼可見的大腦結構。他還說，其中一具胸口有刀傷，甚至刺穿了腹部與肝臟。另一具則有長頭髮的證據，「這是我們第一次發現有頭髮的乾屍。頭髮呈現古銅色。」
The case of Peru's mysterious 'alien mummies' deepens with the introduction of two new specimens, Paloma and Antonio, reportedly found in the Nazca desert— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 24, 2024
These mummies, similar to previous discoveries, possess three fingers and small slanted eyes, but are described as the size… pic.twitter.com/zSMMXYx3Tf
2017年，墨西哥記者兼UFO愛好者莫森（Jaime Maussan）宣稱，在納斯卡沙漠發現了第一具「外星人木乃伊」，迄今已向世人展示了十幾具此類遺骸，甚至在2023年9月在國會聽證會上作證。
不過，許多考古專家認為，這些只是盜墓者拿出來炒作的人偶。2018年，就有科學家得出結論，根據DNA分析結果，莫森所謂的「外星人木乃伊」，其實是經過改造、西班牙殖民時代之前的木乃伊。
讀者迴響