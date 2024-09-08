又來了！抬頭見「透明氣球」高空亂飄　美居民驚：外星人？

▲丹佛上空出現不明氣球。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國科羅拉多州丹佛市（Denver）居民通報目睹「奇怪的氣球」飛越城市上空，許多人想起去年2月的中國間諜氣球事件，也有不少人認定是「外星人」現蹤。幸好，最後證實只是虛驚一場。

《紐約郵報》等外媒報導，當地時間6日上午，居民在目睹氣球之後，致電當地電視台KDVR，媒體也很快追蹤到這顆透明氣球的位置。

原來，這是太空探勘與技術公司「世界觀企業」（World View Enterprises）的氣球「Stratollite」，它的構造與設計原理類似氣象氣球，飛到高空也不會爆裂，8月31日在亞歷桑那州北部發射，研究平流層的太陽輻射現象，目前正在7.3萬英尺（約22公里）高空移動，為NASA攜帶了有效載荷裝備（payload）。

該公司行銷與傳播副總裁沃肯（Phil Wocken）說，「這是一個更複雜的系統，讓我們能夠一次在平流層飛行與導航數天、數州甚至數月。」

儘管如今真相大白，這起事件依然引發騷動，讓人想起2023年2月出現在美國上空的中國間諜氣球。儘管丹佛氣象學家比安奇（Chris Bianchi）發文澄清，「丹佛北部上空的氣球，不是、再說一次、不是外星人」，許多網友仍不買帳，紛紛留言堅持陰謀論立場，「喔是喔」、「他們就是希望我們這樣想」、「肯定是外星人啊！」