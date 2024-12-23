女房仲要跳槽先截147筆客戶資料　拿千元求同事傳雲端...下場曝

▲台中一名女房仲跳槽前截圖公司資料、拿新公司合約給客戶簽署，挨告營業秘密、背信未遂。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名房仲許女為某知名公司5年員工，準備跳槽前，卻偷偷截圖公司內「潛在客戶資料」98筆、「成交客戶資料」49筆，結果許女「有異狀」被公司調查、鎖住電腦帳號，她竟以1千元報酬請求同事將該些資料上傳到雲端遭拒，因而揭露此案。許女還於在職期間，拿別間公司合約給賣家，同樣挨告。地院依營業秘密罪、背信未遂合併判處6月，可易科罰金。

檢警調查，許女自2015年至2020年為某知名公司房仲人員，任職前均有簽署資料保護同意書，且許女明知「潛在客戶資料」、「成交客戶資料」為公司外對外公開資訊，並且有非競業人員能知悉，資料具有實際上經濟價值，但許女卻在離職前夕，密謀取得資料，再跳槽至別家公司。

2019年底，許女登入公司網站，截圖「潛在客戶資料」98筆、「成交客戶資料」49筆，並存放在該電腦桌布，再伺機傳送至手機或是雲端硬碟，但許女有異狀後，便遭公司調查，並且鎖住電腦與帳號，許女無法再開啟電腦，轉而要求同事陳男協助，以1千元代價幫忙將資料上傳至雲端，遭陳拒絕，也揭開該案。

不只如此，許女要與某賣家進行延長委賣合約時，竟違背職務，持要跳槽的新公司合約給賣家簽署，賣家同意，但因賣家委託多家房仲賣屋，由其餘房仲公司成功售屋，未造成許女公司損失。陳男事後將此事向主管舉報，才揭露此事。

台中地院認為，許女利用職務機會，規避公司管理措施，逕自截圖，以此方式重製營業秘密以及無故取得他人電磁紀錄，又違背任務，使賣家簽立別家公司合約，背信未遂，實屬不該。判處許女營業秘密罪5月徒刑、背信未遂3月徒刑，應執行6月，可易科罰金，1千元折算一日。