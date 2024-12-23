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城市轉型，太保先行！打造全齡友善城　鄭淑分細數市政建設

▲▼ 嘉義縣太保市市長鄭淑分施政2周年結合社區藝文成果展 。（圖／太保市公所提供）

▲▼ 嘉義縣太保市市長鄭淑分施政2周年結合社區藝文成果展 。（圖／太保市公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

歲末年終，太保市公所辦理社區藝文成果展，並結合市長施政2周年，向市民報告公所團隊的施政成果；活動中亦安排公所新辦公大樓啟用儀式，象徵城市轉型的劃時代里程碑！

▲▼ 嘉義縣太保市市長鄭淑分施政2周年結合社區藝文成果展 。（圖／太保市公所提供）

鄭淑分表示，太保市自1991年七月改制升格以來，市民同舟共濟，三十餘年後的今日不僅人口持續成長，年齡比更是嘉義縣最年輕的城市。隨著嘉義科學園區落腳、台積電進駐、華泰名品城展店，終於迎來太保轉型的曙光！鄭市長回顧過去兩年，市政經費面臨代表會從112年「凍結1億3787萬5000元」到113年「刪除5920萬2000元」，面對連續兩年的經費困境，公所團隊仍努力突破重圍，極力爭取中央資源挹注！

▲▼ 嘉義縣太保市市長鄭淑分施政2周年結合社區藝文成果展 。（圖／太保市公所提供）

鄭淑分提到自己上任後，市政建設提報中央計畫有：生活圈計畫、前瞻計畫、均衡城鄉、城鎮風貌等大型計畫，獲得補助的總金額達2億5632萬元，盡力彌補遭代表會刪除的不足。

「城市轉型，太保先行！」鄭淑分強調，作為嘉義縣的蛋黃區，太保市會努力打造一個青年追夢築巢、壯年安居樂業、老年快意生活的全齡友善城市。

用心施政讓市民有感！鄭市長指出，今年大型建設落成啟用的有太保市公所新辦公大樓、東勢社區活動中心、梅埔里集會所；辦理土地撥用、待興建的有前潭里活動中心！「太保國民中小學通學步道」規劃車輛與行人空間實體分隔，工程已完工開放市民使用；縣政特區道路及人行空間整體環境改善，經公所辦理說明會，中央補助單位也同意優先施作與市民達成共識的地點！公所不斷整建基礎建設、優化市民公共活動空間，打造宜居家園。

鄭市長強調，道路開闢是健全都市發展的重要一環！在建構安全路網方面，公所提報內政部生活圈計畫，辦理開闢「太保都市計畫區10M-6計畫道路」與「高速公路嘉義交流道附近特定區第21號計畫道路」，均衡區域發展；在交通部均衡城鄉及內政部前瞻計畫，公所也分別爭取到「太保市後潭里道路擇要改善工程」和「太保市麻魚寮聯絡道路改善工程」的經費。針對本市道路更新及維護，公所依輕重緩急施作18里「路面與護欄」改善。

▲▼ 嘉義縣太保市市長鄭淑分施政2周年結合社區藝文成果展 。（圖／太保市公所提供）

在優化公園設施設備方面，公所提出公園改善計畫，提供市民更優良的休閒品質！公所以自有財源，補強南新里水牛公園夜間照明、移除牛將軍紀念館前石墩體；舊埤里勞宅公園，以公所自有財源執行「新安1街及8街」公園綠地進行改善；太保里兒童公園及太保里三角公園，進行綠美化及植栽整頓，並重新鋪設人行道，公所另以自有財源，更新太保里兒童公園遊具設施。此外，公所也推動城鎮風貌及創生環境營造，爭取中央補助「太保市米樂友善空間改善計畫」，針對「太保市多功能活動中心」及「後潭里兒童公園」周邊進行整體規劃，另以公所自有財源增加園區體健設施，打造友善全齡環境，提供永續綠地開放空間！

面對極端氣候，天災不可避免，日常「疏濬作業」顯得十分重要。鄭市長說，道路側溝清淤是看不見隱形工程，卻是城市的良心！過往公所清潔隊會定期執行轄內溝渠巡檢及清淤作業，手持清溝勺以人力挖除；公所另委託專業廠商，由側溝下游處開始，使用清溝車及大型機具沖吸淤泥，挖取並移除溝內污垢及廢棄物，補強溝體疏濬量能，發揮排水最佳效益。歷經今年颱風、豪大雨的考驗，已看出成效！

針對市民高度關心公共造產(殯儀設備)的部分，太保市親寧堂正規畫改善一樓服務櫃檯空間擴充、另外增設神主牌位區700座以上；四樓「愛樓」櫃位擴增、整層樓層施作，共規劃6300個以上的櫃位；以及五樓家族櫃位地板美化。禮儀廳則依照代表會第7屆第2次定期會議決的「禮儀廳方案」執行，目前已上網公告。待禮儀廳興建完成後，再依照代表會第9屆第3次定期會臨時提案議決的「殯儀館方案」，編列增加殯儀館設備經費，送代表會審查經費通過後，即可完成殯儀館的設施建設，提供市民友善、安心的殯儀環境！
除建構優質環境、發展硬體建設外，公所團隊以市民為本，持續落實全齡社會福利，公所開辦生育津貼1萬元至8萬元、國小至國中學童教育補助每人每學期1000元、營養午餐補助每人每學期500元，減輕家庭育兒負擔；並設有市民喪葬慰問金1萬元及全民意外險。另外，公所持續辦理多元閱讀親子活動，自112年迄今共辦理56場次，參與總數約6000人次。從出生成長、結婚生子、銀髮樂活到落葉歸根，陪伴市民每一哩路！

鄭市長一向重視長者福祉，截至目前社區長照體系太保市18里已涵蓋17里，包含布建關懷據點1處、巷弄B級長照站2處、巷弄C級長照站13處、老人食堂6處；其中，太保市老人文康中心（新埤里）及東勢社區活動中心二樓（東勢里），已有嘉基醫院體系長照機構進駐，提供社區長輩們全方位的健康管理服務！此外，公所樂齡學習中心陸續於18里開設多元化樂齡課程，自112年起，公所連續兩年舉辦「最繪就是您」長輩畫圖徵件比賽，兩年合計有560件作品參賽。

▲▼ 嘉義縣太保市市長鄭淑分施政2周年結合社區藝文成果展 。（圖／太保市公所提供）

公所輔導社區營造成果更是有目共睹！新埤社區112年榮獲太保市首個「嘉義縣績優社區」，今年更是第一個代表嘉義縣參加衛福部「紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」評比的社區。另外，新埤社區帶領麻寮社區、東勢社區參與「嘉義縣113年度福利化社區旗艦型計畫」，整合社區資源、培育新一代社區志工人才。

▲▼ 嘉義縣太保市市長鄭淑分施政2周年結合社區藝文成果展 。（圖／太保市公所提供）

城市轉型，農業與觀光也要跟著進化！公所推動「太保好事多」在地商家及農特產品聯合行銷計畫，截至目前共辦理三場的培力課程，近230名在地商家代表參與；後續公所將邀集參與計畫的業者，建構「太保好事多」網路行銷平台，建立專屬太保的行銷品牌。由縣府推動的YouBike微笑單車系統，自113年7月啟用以來，太保市使用率皆位居全縣前段班，目前太保市共計25個站點，後續將視市民使用需求，提報各里站點增設。

鄭淑分強調，太保的轉型已箭在弦上，在都市化的進程中兼顧地方特色、促進在地經濟、創造就業機會、均衡區域發展，是公所團隊不斷努力的目標。鄭市長感謝所有市民的支持與肯定，公所團隊將針對「產業發展、建設布局、農觀新創、文教扎根、環境永續」的五大施政面向，全力加速城市轉型，帶領太保勇敢蛻變，打造智慧、友善、共融的生活環境，讓世世代代能以太保作為安居樂業的永續家園。

 
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