市政顧問蔡壁如宣布選民眾黨中央委員　盧秀燕：依規定辦理

▲身為台中市市政顧問的蔡壁如宣布要參選民眾黨中央委員選舉，身為其老闆的盧秀燕回應，公務人員參政都須依法辦理。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

現任台中市有給職市政顧問的蔡壁如宣布將參選民眾黨2025年1月19日的中央委員及中評委選舉，還透露已經約市長盧秀燕談。對此，盧秀燕今天回應，目前蔡壁如尚未和她談，但強調公務同仁從政都必須依規定辦理。

民眾黨預計在2025年1月19日舉辦中央委員及中評委選舉，由於民眾黨主席柯文哲日前傳出，向法院聲請寄送「請辭黨主席」書信，而中央委員可獲得「代理黨主席」資格，檯面下的「黨中央派」、「蔡壁如派」間角力也引起關注。

▲曾表明無意願參選中央委員的蔡璧如，時隔1個月不到，意願從NO→YES。（圖／資料照片）



今年11月曾經表態沒興趣選中央委員的台中市政顧問蔡壁如，22日態度丕變、鬆口要參選。至於當選後是否請辭市政顧問一職，蔡壁如也向媒體表示，如果公務員跟黨職之間有衝突，她不會讓盧秀燕難做人。

對此，盧秀燕回應，目前蔡壁如還沒跟她談，但公務人員本身從政有一定的法律規定，不管哪位公務同仁都會受到相同規範，因此若有個別公務同仁想要從政，表示意見後，都必須依規定辦理。