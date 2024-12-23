調查單位取得尹錫悅「個人電話」通話紀錄　成釐清戒嚴責任歸屬關鍵

▲調查單位獲取尹錫悅的通話紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間緊急發布戒嚴，隨後更透過防竊聽電話等，向軍方主要關係人士下達指令，要求派遣軍隊兵分多路前往國會議事堂與中選會，執行封鎖與逮捕任務，涉嫌主導內亂。對此，合作搜查本部已經執行令狀，成功取得尹錫悅的個人手機，盼能成為釐清戒嚴與內亂責任歸屬的關鍵。

根據韓媒《News1》，為了避免重複偵查之疑慮，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）、警察廳國家搜查本部、國防部聯合組成「合作搜查本部」，最近從法院獲准通信令狀之批准，因此得以成功取得尹錫悅的手機通話紀錄。

不過，相關的通話內容並非來自防竊聽手機（維安手機），而是來自一般電話。因此，合作搜查本部將以通話紀錄為基礎，分析尹錫悅在戒嚴事態中是否為共犯、甚至是主謀，此時尹錫悅的通話紀錄將成為釐清戒嚴事態的關鍵鑰匙。

另外，儘管合作搜查本部16日寄出出席要求書、20日更通知尹錫悅必須於25日接受傳喚調查，但是尹錫悅方面依舊不為所動，總統辦公室警護處甚至還拒收合作搜查本部寄出的出席要求書，於是合作搜查本部「再度」要求尹錫悅接受傳喚，同時下達「最後通牒」，一旦尹錫悅遲遲未回應，則將不排除向警方聲請緊急逮捕令狀。