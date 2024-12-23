墓仔埔也敢去！屏東賊愛偷「豪邁+迪爵」　躲公墓吃飯萬應公做陪

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮、竹田鄉近日接連發生4件老舊機車被偷，轄區的潮州警分局迅速成立專案小組，調閱大量監視器畫面進行過濾比對，成功鎖定鍾姓男子涉案，在竹田鄉公墓內將他逮獲，訊後依竊盜等罪嫌送辦。

▲潮州警分局逮獲鍾姓子到案送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州鎮與竹田鄉今年9月至11月間，共發生4起機車失竊案；警方發現竊賊利用自備的假鑰匙，專挑車齡超過20年的老舊車輛下手，目標包括三陽豪邁與光陽迪爵車款，得手後，竊嫌會將機車騎至附近再停回原處，以為能避人耳目。

但警方在辦案時陸續已尋獲3輛失竊機車與1輛失竊小貨車。經偵查隊與竹田派出所共組專案小組持續追查，透過大量監視器畫面比對，鎖定竹田轄區內的鍾姓男子，由於他居無定所，無業，行蹤難以掌握，案情一度陷入膠著。

經專案小組鍥而不捨地追查，終於發現鍾嫌常出沒於竹田鄉西勢村一帶。日前夜間23時許發動巡查時，副所長賀修俊巡查竹田鄉公墓時，發現鍾嫌正坐在墓園萬應公寺旁準備吃飯。警方立即展開追捕，鍾嫌見狀畏罪逃竄，在墓園內四處奔跑試圖躲藏，但最終仍被逮捕，查扣1部失竊機車及毒品殘渣袋子。全案依毒品危害防制條例及竊盜罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。

潮州分局警方呼籲，車主應注意機車防盜措施，除了確保車頭上鎖外，最好加裝大鎖以增加防盜難度，讓宵小無從下手。同時，對於使用頻繁或年久失修的機車，車頭鎖孔可能已鬆脫或失去防盜功能，車主應適時更換新鎖，以避免車輛遭竊，減少不必要的損失。