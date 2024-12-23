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綠委扮《魷魚遊戲》遊高雄　游淑慧酸：前天救國救民、隔天扮裝玩耍

▲▼綠委變裝成魷魚遊戲角色，參加高雄宣傳活動。（圖／翻攝自Facebook／邱議瑩）

▲綠委裝扮成《魷魚遊戲》角色，參加高雄宣傳活動。（圖／翻攝自Facebook／邱議瑩）

記者郭運興／台北報導

Netflix韓國人氣影集《魷魚遊戲》第二季即將播出，高雄市是台灣唯一宣傳據點， 21日舉辦「1.2.3高雄人」萬人粉紅派對活動，不僅市長陳其邁到場參與，包括邱議瑩、黃捷、許智傑等綠委也都變裝成劇中角色出席。對此，國民黨台北市議員游淑慧昨（22日）表示，前一天一副三法若通過，就要救國救民，隔天法案三讀後，馬上扮裝玩耍，看起來委員們心情調適的不錯，工作娛樂兩不相誤。

邱議瑩21日貼出多張綠委合照，包括沈伯洋、李柏毅、黃捷、吳沛憶、許智傑都穿上了韓國人氣影集《魷魚遊戲》的服裝，參加高雄宣傳活動，邱議瑩表示，1、2、3，高雄人，他們來挑戰魷魚遊戲啦！ 巨型英熙娃娃站在港灣邊，目光銳利地盯著每位勇敢挑戰者！

邱議瑩還說，放心，這次的魷魚遊戲沒有淘汰，只有滿滿的驚喜！今天她是099號，和「加開零食會」的夥伴們一起登上這個最對味的遊戲場。大家準備好了嗎？高雄真的很好玩，邀請一起來高雄參賽。

▼綠委裝扮成魷魚遊戲角色，參加高雄宣傳活動。（圖／翻攝自Facebook／邱議瑩）

▲▼綠委變裝成魷魚遊戲角色，參加高雄宣傳活動。（圖／翻攝自Facebook／邱議瑩）

對此，游淑慧大酸，民進黨前一天一副三法若通過，就要從容就義、救國救民。第二天法案三讀後，馬上神清氣爽揪團到高雄扮裝玩耍，看起來委員們心情、身體恢復和調適的都不錯，工作娛樂兩不相誤，能玩能打、能收能放、能怒能樂。

游淑慧表示，台上的演員，下了戲就放下，台下的觀眾，入戲很深不能自拔，歲末年初先放下不愉快，好好過平安夜聖誕節，跟著又有許多愉快的跨年活動。

最後，與《魷魚遊戲》英熙娃娃神相似的游淑慧也幽默表示，她在背後凝望著他們，沒有感覺背後發涼嗎？

▼游淑慧去年投入立委選戰文宣廣告，神似魷魚遊戲中的英熙娃娃。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

▲▼綠委變裝成魷魚遊戲角色，參加高雄宣傳活動。（圖／翻攝自Facebook／邱議瑩）

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