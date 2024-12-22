狼姑丈性侵10年還動粗！她崩潰向弟弟哭訴　法官重判9年10月

▲高雄一名少女寄住在姑姑家，竟遭姑丈性侵長達10年。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者吳佩蓁／高雄報導

高雄一名少女因父母離異，國小三年級開始寄住在姑姑家中，沒想到卻遭姑丈阿榮（化名）性侵長達10年，由於阿榮在家族中學歷最高，形象良好，少女只好一直隱忍，直到長大後，她因不堪被姑丈長期言語霸凌，情緒崩潰才向家人說出此事。高雄地院審理後，依連續對未滿14歲之女子犯強制性交罪，對阿榮處有期徒刑9年10月。

判決指出，少女9歲時因父母離異，與弟弟寄住在姑姑家中，並與姑丈阿榮及其2名兒子同住，2005年9月間，阿榮趁著老婆帶著3個小孩在工廠加班，家中四處無人時，對少女性侵得逞，數日後，阿榮又以同樣手法強行脫光少女衣物性侵。

少女指控，第一次被性侵是她在二樓書房玩電腦時，當時家裡沒有其他人，阿榮突然問她：「要不要玩身體接觸的遊戲？」她年幼不懂就答應了，沒想到下秒阿榮竟抓著她的手摸其生殖器，還問她「是否很大？」嚇得她急喊「不要」拒絕，但仍遭阿榮強壓在床上侵犯。

少女主張，阿榮平均每週性侵她2至3次，如果她反抗便會被阿榮毆打或言語侮辱，直到高中畢業搬離該處才停止。少女說當時她年紀小不敢說出口，且每次被打留下傷疤，阿榮都會說是她調皮惹他生氣，姑姑也選擇相信丈夫，還要她乖一點。長大後少女也因羞恥跟噁心不敢對外求援，直到2020年她不堪阿榮多次在家人面前辱罵她，甚至在她停車位寫下「白癡專用」等字眼，一時情緒激憤便向弟弟哭訴，全案才曝光。

對此，阿榮雖坦承有與少女發生性行為，但時間點是在她18歲之後且是雙方合意性交，並反咬少女是跟其生父共謀要陷害他，指控事發前少女生父曾二度要動手毆打他，且少女提告前曾傳送簡訊給他，要他一個月給她3萬元，「我拒絕，因此她才會聯合她爸爸對我提告。」

法院審理認為，阿榮曾傳訊向少女道歉，並稱「阿嬤等一下找妳去問，請不要再說了」、「阿嬤告訴妳姑姑，說出來我和她會離婚」、「我還有很多事情要做，包括彌補妳」、「現在只有妳能救我了」等語，認定阿榮是擔心東窗事發，才向少女道歉，希望她不要供出此事，因此不採信阿榮辯詞，審酌阿榮犯後態度惡劣，依連續對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑9年10月，全案仍可上訴。