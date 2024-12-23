王義川脆被灌爆！對幼童開課「藍白修惡法」　台下小朋友超問號

▲立委王義川在苗栗南庄幼兒園「開課」：藍白修了3惡法！（圖／翻攝自ycwangriver1）

記者邱晟軒／綜合報導

立法院日前三讀通過《選舉罷免法》、《財政收支劃分法》及《憲法訴訟法》三項法案修正案，引發朝野激烈攻防。豈料，民進黨立委王義川昨（21）日竟在苗栗南庄一場活動中，對著滿堂幼童「開課」，聲稱要「教育從小做起」，更直指藍白「修惡法」將影響小朋友的未來，誇張行徑引發輿論熱議。

根據王義川在社群平台 Threads 發布的影片，只見這場號稱「白藍惡修三法說明會」的活動中，台下盡是天真無邪的幼童，而王義川卻振振有詞地宣稱：「今天跟各位來賓上課，教育要從小做起，以後去立法的時候才不會亂立。」

影片可見，他向台下小朋友們解釋立法院通過的修法內容，「昨天立法院修了3個惡法：一個選罷法、一個財政收支劃分法、一個憲法訴訟法，亂修之後都會影響你們的未來…各位小朋友有沒有甚麼問題？好！這位妹妹妳有甚麼問題？」

緊接著，一名小女童詢問「修惡法到底是什麼」時，王義川回應：「修惡法是什麼喔！修惡法就是修了不好的法，會影響你們的未來，好！今天說明會就到這裡」。語畢，現場竟還響起如雷掌聲。

此段影片曝光後，立刻引發眾多網友對於向幼童進行政治議題宣導的適切性表示質疑。前苗栗市長、國民黨立委邱鎮軍表示，王義川沾沾自喜發文來苗栗南庄跟小孩宣講？把政治仇恨灌輸給小孩，是存什麼心態？他不知道當父母的看到這個，會覺得好玩還是憤怒？

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邱鎮軍痛批，政治進入高中、大學校園就很值得被譴責，這個畫面看過去，這些孩子也不過國小而已！他覺得非常不可思議！王義川請為你的言行向苗栗的家長跟孩子們道歉！

眾多支持者也看不下去，紛紛湧入王義川該篇貼文下方留言砲轟，「政治介入校園更何況是幼稚園犯法了你知道嗎 」、「聽說有個黨主張政治不能進入校園」、「會不會太扯？對未成年的小孩子講這些政治語言適合嗎？」、「是有多無恥連政治都帶進到校園的」、「這就是一直推的政治退出校園嗎」。政治評論粉專「逆風的烏鴉」也發文痛批「王義川一寶抵三寶」，更直指他「騙不到大人，只能騙小孩」。