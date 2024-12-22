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LINE又胖了？達人「最新版清空間」技巧曝　刪完訊息都還在

▲▼LINE,滑手機,傳訊息,貼圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣人習慣用LINE聊天，但用久了會發現，LINE很容易佔用大量手機容量。3C達人Tim哥近日就分享2024年版的LINE清除空間小技巧，「年末，把手機清一清，大家好過年」，解決LINE容量太大的問題。

Tim哥表示，LINE會佔空間，其實是因為可能累積很多聊天記錄，裡面有貼圖、通話、很多訊息等資料，累積久了就變成很大的檔案。LINE為了提升使用者體驗，還會儲存一些快取資料，「雖然有助於快速讀入一些資料，但是也會佔手機的空間」、「另外佔最大的什麼？媒體檔案（照片、影片）。」

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要省這些空間，Tim哥首先要大家看LINE到底佔了多少容量，如果是iOS用戶就去「設定>一般>iPhone儲存空間」，找到下面項目中的LINE查看。也可以直接在LINE裡面點選設定（主頁面右上角齒輪鍵），往下滑找到「聊天>刪除資料」，就可以看到目前所有聊天室佔了多少空間。通常最佔空間的就是「快取資料」，也就是暫存的文件。

Tim哥教學，想要刪除快取資料，就到剛剛LINE中的刪除資料頁面「清除快取」，他自己就先清掉1點多GB。接著他建議跳過「所有聊天室資料」項目，直接滑到最下面，選擇「依聊天室刪除資料」。

他解釋，如果是「所有聊天室資料」的項目（照片、影片、語音訊息、其他檔案），「特別小心！這地方你在刪除的時候，你要看說，到底你是不是裡面所有照片或者是影片、語音訊息對你來說是真的沒有用。因為你一刪掉，沒有辦法還原。」

但如果是「依聊天室刪除資料」，可以自行選取已經很久沒有用，或是不再需要使用的聊天室，「我真的是會到每一個的那個聊天室裡面去刪，刪完以後，我跟你講，它其實就瘦身很多了。」

最後，LINE還可以怎麼大掃除？Tim哥建議可以重新開關機一次，讓系統重新讀取LINE的實際大小；也有人先備份重要的對話紀錄後，直接把LINE刪掉重載。

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