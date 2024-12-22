比爾蓋茲不讓小孩用手機！研究：螢幕使用超過7小時「憂鬱增2倍」

▲過度使用手機，不僅造成學習力、專注力降低，還有精神失調、憂鬱或焦慮風險。（示意圖／門諾醫院提供）



記者林育綾／綜合報導

現代人離不開手機，一天平均碰2600次，每天盯著手機4小時以上甚至更久的人越來越多，不過人類卻沒有因此升級為2.0版，反而「降級成為0.5版」。瑞典精神醫學專家提到，兒童或青年一天只要螢幕使用時間超過2小時，就會提高憂鬱症風險，如果用超過7小時，憂鬱與不安的症狀多達2倍！

近來手機成癮話題再度受到討論，瑞典精神醫學專家安德斯・韓森（Anders Hansen）曾在《拯救手機腦》一書分享，人類的腦袋其實無法適應快速變動的科技，造成壓力指數飛天、睡眠品質低劣、專注力下降，還要面對各類假訊息傳染病、數位嫉妒、注意力殘留、自戀流行病等，「憂鬱和焦慮」等症狀更成為「跨國通病」。

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他提到，光是「把手機放在身邊」，學習效果、記憶力、專注力就會變差。尤其社群媒體具有「煽動腦部獎勵中樞」的機制，因為很多社群APP，像是抖音等，是採用能使腦部釋放快樂物質的「報酬系」機制而開發的。就連比爾蓋茲、賈伯斯，都會限制孩子使用網路的時間。

開發出臉書「讚」功能的人表示，網路成癮的危險性「跟海洛因有得拚」，韓森提醒，對青少年及兒童的殺傷力更大，可能引發「精神失調」等情況。

▲兒童及年輕人用手機、電腦的時間越長，「精神失調」的狀況激增。（示意圖／門諾醫院提供）

他在書中分享「瑞典人與網路」在2017年的調查結果，讓所有人都倒抽了一口氣。數位產品的影響年齡層大幅下降，未滿1歲的寶寶，每4人之中有1人在使用網路；而2歲的幼兒，則有半數以上是天天都使用網路。

到了學齡期以上，各數據線再度攀上高峰，除了7歲兒童幾乎每天使用網路之外，11歲的孩子上有98%擁有自己的手機。青少年則每天花3到4小時在手機上。扣除睡眠、吃飯、往返學校或托兒所的時間，剩下大約10-12小時，然而孩子們將這些時間的3分之1以上都用來盯著螢幕看。

除了瑞典，英國的調查也顯示，兒童與青少年每天花6個半小時觀看手機、平板或是電腦與電視；而美國青少年每天有9個小時花在網路上，在全球各地都出現這樣的統計數據，這也導致年輕人「精神失調」的狀況激增。

作者提到，在某個報告中看過一個統計數據，10∼17歲之間曾經向精神科醫師求診、服用過精神藥物的年輕人比例，在這10年中變成2倍。增加最多的是強烈的不安與憂鬱，頭號受害者是年輕女性。在斯德哥爾摩，13∼24歲女性中，每10人就有1人以上在公立醫院精神科就診，還不包括到私人精神科診所的個案。

韓森說，年輕人的精神失調問題，正在全球爆炸性地擴增。美國接受憂鬱症診斷的青少年，在7年內增加了6成。從調查分析顯示，「待在手機或電腦前的時間愈長，心情愈低落。」尤其每周使用電腦、手機、平板「超過10小時」的青少年，感到「最不幸福」，其次是使用6∼9小時的年輕人。

「螢幕使用時間」（Screen Time）會想起的，包括社群媒體、瀏覽網頁、YouTube動畫和遊戲，這些都與精神失調有關連。但如果是從事除此之外的其他活動，像是與某人見面、運動、演奏樂器之類的，則會精神充沛有活力。

▲《拯救手機腦》分享數位焦慮成了「跨國通病」。（圖／究竟出版）

他整合16項研究、共計對12萬5千名兒童與年輕人所做的調查結果，「螢幕使用時間一天超過2小時就會提高罹患憂鬱症的風險。時間愈長，風險就愈高。」每天使用7小時以上，憂鬱與不安的症狀達2倍之多。雖然也有研究指出，如果是在一定時間內使用的話，有益身體健康，但那是指「一天1小時」左右，與現在年輕人的3-4小時相距甚遠。

尤其從2010年至2016年，到精神科就診的年輕人急速增加，這段期間，年輕人生活中最大的變化就是開始可以用手機上網。但過度使用手機，使年輕人的精神狀態變糟，是多方面的影響，除了引發壓力、精神狀態惡化之外，也傷害自尊心，尤其是太在乎被按「Like」的數字。

手機剝奪了其他活動的時間，尤其是那些可以護衛心靈、防範失調的活動。如果每天在螢幕前待上4個小時，幾乎沒有其他時間去玩樂並與「真正的」社會接觸，就連運動，甚至是好好睡一覺的時間都沒有。對大多數人來說，這也許不是什麼大問題；但是對精神面脆弱的人、過度使用手機或社群媒體的人來說，這很可能就是壓垮駱駝的最後一根稻草。

韓森在《拯救手機腦》書中給了許多提醒和因應之道，該書不僅在瑞典暢銷書排行榜蟬聯42周，在日本也引起廣大關注，一年內熱銷超過60萬冊，是帶給全球的震撼之作，繁體中文版已在台發行，由究竟出版。