　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

12歲童反覆鼻竇炎、呼吸困難！鼻飄惡臭求醫竟「拉出藏7年耳塞」

（圖／翻攝畫面）

▲莫斯科男孩7年的鼻竇炎病因，竟是插入鼻子的耳塞。（圖／翻攝畫面）

文／CTWANT

俄羅斯莫斯科有名12歲男孩7年來一直飽受呼吸困難、鼻子散發出難聞的氣味以及反覆發作的鼻竇炎困擾，近日他前往就醫，在檢查過程中，醫生發現男孩的鼻子裡有個粉紅色的結構，上面覆蓋著黃色的痂，經掃描檢查後，證實鼻子裡有異物，手術中醫生成功取出了很可能是在男孩5歲時，插入鼻子裡的矽膠耳塞，所幸手術相當成功，第2天男孩就回家了。

據《每日鏡報》報導，莫斯科的醫院表示，這名12歲男孩7年來一直飽受呼吸困難、鼻子散發出難聞的氣味以及反覆發作的鼻竇炎困擾，但卻不知道是什麼原因所導致，近日他前往就醫，在檢查過程中，醫生發現男孩的鼻子裡有個粉紅色的結構，上面覆蓋著黃色的痂，經掃描檢查後，證實鼻子裡確實有異物。

在手術中，醫生成功取出了入耳式耳機的矽膠耳塞頭，男孩很可能是在5歲時將其插入鼻子裡，醫務人員表示，耳塞是粉紅色的，幾乎與鼻道的顏色相同，這就是為什麼它融入其中並長期未被注意到的原因，所幸手術相當成功，第2天男孩就康復回家了。

延伸閱讀
富商會情婦「馬上風」猝死！3個月「冒出2私生子」爭產　正宮氣炸提告
老公「太熱心」堅持要載已離婚女同事出遊　人妻無助嘆：是我腦補太多？
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
統神賽後遭「兄弟」尻頭　現場火爆互推「滾出去」警急到場
統神拳上輸蹦闆　不服判決「這是不公平比賽」：我全程沒退
張惠妹〈三天三夜〉揪4萬人「跳起來」超震撼！
卓榮泰要地方「以後天災自己救」！他怒嗆泯滅人性：該滾蛋下台
林襄IG無預警發文　掀兩派戰翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

12歲童反覆鼻竇炎、呼吸困難！鼻飄惡臭求醫竟「拉出藏7年耳塞」

德國耶誕市集汽車撞人已5死逾200傷　總理發聲譴責

醫師開BMW「之字形」撞德國耶誕市集！倖存女驚：男友當場被拽走

快訊／震撼彈！日本超大咖AV女優宣布將引退

每活一年「衰老8歲」！南非罕病少女過世　生前體重剩12公斤

日本老闆堅持1碗拉麵290日圓　創業近半世紀未漲價

看頭文字D愛上RX-7！日本阿嬤告別25年愛車　原廠霸氣接手

為了「傷害民主」爭議法案吵翻！　立院亂象英媒也關注

中國解除澳洲龍蝦輸入限制　中澳貿易戰全部結束

加拿大總理杜魯道內外交迫　撤換1／3內閣官員

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

62歲狄鶯透視裝辣舞

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

張惠妹攻蛋：你們是不是很想站起來！　「租大巨蛋23天」租金破億創紀錄

陸男噎到脹紅！顧客沒發現　店長急衝「哈姆立克法」救援

【看過會飛的新娘嗎？】新郎新娘婚禮上演啦啦隊表演　空中轉圈氣氛嗨爆

統神是害羞了嗎？拳上在即 賽前訪問片段流出 #shorts

12歲童反覆鼻竇炎、呼吸困難！鼻飄惡臭求醫竟「拉出藏7年耳塞」

德國耶誕市集汽車撞人已5死逾200傷　總理發聲譴責

醫師開BMW「之字形」撞德國耶誕市集！倖存女驚：男友當場被拽走

快訊／震撼彈！日本超大咖AV女優宣布將引退

每活一年「衰老8歲」！南非罕病少女過世　生前體重剩12公斤

日本老闆堅持1碗拉麵290日圓　創業近半世紀未漲價

看頭文字D愛上RX-7！日本阿嬤告別25年愛車　原廠霸氣接手

為了「傷害民主」爭議法案吵翻！　立院亂象英媒也關注

中國解除澳洲龍蝦輸入限制　中澳貿易戰全部結束

加拿大總理杜魯道內外交迫　撤換1／3內閣官員

蹦闆賽後感性「社會覺得+9像敗類，但我很努力」　下一刻統神就被打

12歲童反覆鼻竇炎、呼吸困難！鼻飄惡臭求醫竟「拉出藏7年耳塞」

統神被打...主辦Po11揭「為何黑衣男能到後台」：不會就這麼算了

死侍老婆不忍了！布蕾克萊芙莉提告導演「性騷擾」　老公到場列七大警告

統神首發文吐心聲「沒必要攻擊別人」　萬人秒按讚：挺豬豬寶貝

超商「哈根達斯」再下殺！優惠加碼最低54折　過年聚餐省一波

《拳上》賽後統神被偷襲怒喊「有證據一定告」　嘆：真是沒品

捷星航空緊急轉降關西！乘客花13000「重買機票」氣炸：根本丟包

變態工程師撿屍爛醉女友人！朋友房間內侵犯逞慾　下場慘了

韓寧甩「文青女神」味！　開腿釣蝦被家人尬問：形象會不會變差？

進入VR體驗燃脂音樂遊戲　成為揮舞光劍的絕地武士

國際熱門新聞

即／超大咖AV女優新有菜宣布引退

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

醫開BMW狠撞耶誕市集！倖存女驚回憶

驚揭7萬人「性侵交流群」　熱議恐怖手法

德國耶誕市集5死逾200傷　總理譴責

英動物園「3年養死500動物」！恐怖畫面曝

兩棲老鼠、圓頭魚　發現27個全新物種

藍色小藥丸恐走入歷史！新版本「變成粉紅色」

日80歲阿嬤告別25年愛車　原廠霸氣接手

每活一年「衰老8歲」　罕病少女過世

夫妻逼4女兒「當免費性奴」2年　害染性病

日老闆堅持1碗拉麵290日圓　半世紀未漲價

剛離婚！家暴夫一出法院　被妻斃了

10歲少女為換遊戲幣「偷拍媽媽內衣照」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／統神賽後遭「兄弟」尻頭

快訊／《拳上》開場狂暴互扁輸出

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

快訊／統神拳上輸蹦闆不服判決

《拳上》賽後爆衝突⋯

即／超大咖AV女優新有菜宣布引退

林襄IG神隱3天「無預警曬裸背照」！　掀兩派戰翻

直擊／統神親哥哥國動到場了！

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

卓榮泰要地方天災自己救！他怒嗆泯滅人性

替代役男墜樓亡！前員工聲援稱被霸凌挨告

台南東河里長罷免案投票通過　縣市合併後首件

朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

違停被叭「拖鞋爆砸頭」外送員淡定滑手機

陳子豪FA補償　葉總思考保護名單

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

62歲狄鶯透視裝辣舞

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面