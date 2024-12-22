12歲童反覆鼻竇炎、呼吸困難！鼻飄惡臭求醫竟「拉出藏7年耳塞」

▲莫斯科男孩7年的鼻竇炎病因，竟是插入鼻子的耳塞。（圖／翻攝畫面）

文／CTWANT

俄羅斯莫斯科有名12歲男孩7年來一直飽受呼吸困難、鼻子散發出難聞的氣味以及反覆發作的鼻竇炎困擾，近日他前往就醫，在檢查過程中，醫生發現男孩的鼻子裡有個粉紅色的結構，上面覆蓋著黃色的痂，經掃描檢查後，證實鼻子裡有異物，手術中醫生成功取出了很可能是在男孩5歲時，插入鼻子裡的矽膠耳塞，所幸手術相當成功，第2天男孩就回家了。

據《每日鏡報》報導，莫斯科的醫院表示，這名12歲男孩7年來一直飽受呼吸困難、鼻子散發出難聞的氣味以及反覆發作的鼻竇炎困擾，但卻不知道是什麼原因所導致，近日他前往就醫，在檢查過程中，醫生發現男孩的鼻子裡有個粉紅色的結構，上面覆蓋著黃色的痂，經掃描檢查後，證實鼻子裡確實有異物。

在手術中，醫生成功取出了入耳式耳機的矽膠耳塞頭，男孩很可能是在5歲時將其插入鼻子裡，醫務人員表示，耳塞是粉紅色的，幾乎與鼻道的顏色相同，這就是為什麼它融入其中並長期未被注意到的原因，所幸手術相當成功，第2天男孩就康復回家了。

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