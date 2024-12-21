離婚官司剛打完！　家暴夫一踏出法院「遭妻狂開多槍」倒地亡

▲剛剛打完離婚官司，坦雅就槍殺了家暴前夫。（圖／翻攝臉書、X）



記者吳美依／綜合報導

美國密西西比州發生駭人事件，一對夫妻剛剛打完離婚官司，男方卻在法院門口台階上，遭女方連開多槍，當場倒地身亡。據悉，他們婚後關係惡化，49歲的坦雅（Tanya Saucier）不僅曾遭家暴與槍擊，還為此申請保護令。

17日中午時分，62歲的詹姆斯（James Ray Saucier）身中多槍，倒臥法院門外階梯上。坦雅的離婚辯護律師詹森（Jansen Owen）脫掉衣服協助止血，還把凶器、一把9毫米口徑手槍踢走。他跟死者一前一後走出法院時，突然爆出槍聲，「我看到她持續朝著詹姆斯開槍。她靠近了我，此時我抓住她，把她按在車上。」

每日郵報報導，由於夫妻關係惡劣，法官希望他們在聽證會上不用見到彼此，下令2人相隔1小時出庭，完成最後的離婚程序。未料，較早出庭、原本早應該離開的坦雅，卻默默坐在車上，等著前夫一踏出法院大門，就衝上去犯案。

根據法庭文件，坦雅於2023年12月提出離婚。此前3個月，詹姆斯酒後對妻子不滿，朝其頭、胸、眼睛連開多槍，導致對方失去眼睛。一名家族親友透露，「他們一結婚就失敗了。情況變得很糟糕，非常暴力。」今年8月，詹姆斯被指控使用致命武器進行嚴重襲擊與家庭暴力，原訂明年3月開庭審判。

女方親友透露，坦雅罹患癲癇、沒了眼睛，還因為一場火災失去義眼、2隻拉布拉多狗與大部分家當，「她在服藥，處於長期疼痛之中……她受到騷擾。她被一次次折磨，直到生活在恐懼之中。」坦雅於今年4月2日申請保護令，11月26日也獲批准。

儘管如此，坦雅仍被指控第一級謀殺罪，在犯罪現場落網後，被法官拒絕保釋。詹森認為，沒有任何藉口能夠合理化坦雅的行為，「在美國，我們不搞私刑。」

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