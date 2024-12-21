年省百萬藥費！多項癌症新藥納健保　慢性腎病、骨鬆藥適用放寬

▲健保署公布新增、擴增多項藥物給付。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

又有多項癌症新藥、慢性病用藥獲得健保給付！健保署今（21）日公布新增、擴增多項藥物給付，在癌症新藥部分，涵蓋肺癌、肝癌、膽道癌、乳癌與大腸癌，其中還有癌症免疫療法藥物，最高每人每年可省下逾百萬元藥費；另在慢性腎臟病、骨鬆等藥物也有適應症放寬，最快明年2月1日生效。

健保署19日召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」同意收載多項新藥及擴增藥品給付規定，主要有8項給付，其中3款屬於癌症新藥，另5款則涵蓋慢性腎病、心衰竭、骨鬆用藥、早產兒視網膜病變、兒童與成人紅斑性狼瘡單株抗體、孕婦安胎藥物等，整體受惠人數超過31萬，健保挹注年藥費達59.5億元。

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癌症治療新藥接軌國際治療指引，第一款新增給付為含durvalumab成分藥品及含tremelimumab 成分藥品，同意收載用於治療擴散期小細胞肺癌、肝細胞癌及膽道癌等適應症，預估嘉惠1,938人，挹注年藥費約12.8億元，人年藥費依照癌別不同，約在百萬上下，又以膽道癌143.6萬元最多。

健保署長石崇良受訪表示，此為癌症免疫治療藥物（IO）逐步導入與國際接軌，其中肝癌患者可以雙IO併用，肺癌部分先前是放寬非小細胞肺癌，這次則可用於小細胞肺癌，至於膽道癌因為惡性度高也沒有比較好的藥物，這次開放合併化療使用，確實有延長存活、延緩惡化，是膽道癌第一個納入健保的IO藥物。

另針對乳癌方面，通過含trastuzumab deruxtecan成分藥品用於「HER2過度表現的轉移性乳癌第二線治療」及「ER、PR陰性且具HER2弱陽性表現之無法切除的局部晚期或轉移性乳癌的第二線治療」，預估每年嘉惠1,172名乳癌病友，挹注年藥費約15.88億元，每位病友每年可節省約146萬元藥費。

至於其他疾病的擴增藥品給付規定，石崇良特別提到針對「慢性腎臟病」及「慢性收縮心衰竭」的含dapagliflozin成分藥品及含empagliflozin成分藥品，受惠患者達16萬人，是本次人數最多，年挹注藥費約16億元。

石崇良指出，該藥物原本的設計糖尿病控制血糖，但在臨床試驗發現，可以延緩腎臟病的惡化，還有對心衰竭也有療效，所以擴充讓腎功能在25%~60%之間可使用，避免這些患者進展到末期。特別的是，健保給付使用這款藥物的患者必須納入照護整合方案，讓這項治療不僅止於開藥，更要有生活習慣調整，包含飲食、運動等衛教，希望民眾自己也要對自己健康負責。

有鑑於台灣人口老化，骨質疏鬆症影響國民健康甚鉅，本次也修訂骨質疏鬆症治療藥物給付規定，擴增給付提前至初級預防，在未發生骨折，但具有高危險因子之骨質疏鬆症及骨質疏少症病人；擴增給付次級預防於遠端橈骨與近端肱骨骨折病人，避免更嚴重的骨折發生而造成失能或死亡，預估每年嘉惠13.4萬名骨質疏鬆症及骨質疏少症之病友，挹注年藥費約8.65億元。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，共擬會通過後，後續還要經過相關議價程序，最快於明年2月1日後陸續生效。

▼健保給付接軌國際，再通過給付多項新藥。（圖／健保署提供）

