藍色小藥丸恐走入歷史！新版本「變成粉紅色」

記者楊庭蒝/綜合報導

知名壯陽藥威而鋼(Viagra) 正迎來重大改版,經典的「藍色小藥丸」將換上全新外觀,變身為「粉紅色長方形」薄膜劑型,可直接放在舌上溶解,無需配水服用,主打隱密性與便利性,預計未來五年內登陸英國市場。

這款新藥名為威而鋼ODF (口溶錠),外型設計為輕薄的粉紅色長方形薄膜,標榜「隱密不顯眼」,讓患者能更自然地服用,減少尷尬感。目前該產品已在加拿大上市,並獲得正面反應,未來有望進一步推廣到全球其他市場。

威而鋼 由美國藥廠 輝瑞(Pfizer) 在 1990 年代推出,最初是為治療心臟疾病而研發,但在臨床試驗中意外發現藥物具有引發勃起的副作用。這一突破促使輝瑞將藥物轉型為治療勃起功能障礙(ED)的專用藥物,並於 1998 年正式上市,迅速成為全球暢銷藥品,也因此獲得「藍色小藥丸」的暱稱。

