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藍色小藥丸恐走入歷史！新版本「變成粉紅色」

▲醫學研究威而鋼成分可能可有效減緩老年癡呆發作時間。（圖／達志影像／美聯社）

▲知名壯陽藥威而鋼將換上全新外觀。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

知名壯陽藥威而鋼（Viagra） 正迎來重大改版，經典的「藍色小藥丸」將換上全新外觀，變身為「粉紅色長方形」薄膜劑型，可直接放在舌上溶解，無需配水服用，主打隱密性與便利性，預計未來五年內登陸英國市場。

這款新藥名為威而鋼ODF （口溶錠），外型設計為輕薄的粉紅色長方形薄膜，標榜「隱密不顯眼」，讓患者能更自然地服用，減少尷尬感。目前該產品已在加拿大上市，並獲得正面反應，未來有望進一步推廣到全球其他市場。

威而鋼 由美國藥廠 輝瑞（Pfizer） 在 1990 年代推出，最初是為治療心臟疾病而研發，但在臨床試驗中意外發現藥物具有引發勃起的副作用。這一突破促使輝瑞將藥物轉型為治療勃起功能障礙（ED）的專用藥物，並於 1998 年正式上市，迅速成為全球暢銷藥品，也因此獲得「藍色小藥丸」的暱稱。

然而，隨著時代改變，標誌性的藍色藥片雖經典，卻可能讓部分患者感到尷尬。藥劑師 Thorrun Govind 表示：「許多患者難以接受服藥的過程，特別是藥片尺寸過大時，會讓人卻步。新劑型不僅更方便，粉紅色薄膜的設計也更隱密，對現代男性來說是一大福音。」

目前，持有威而鋼品牌的 Viatris 公司已在英國提交商標申請，顯示該產品將在未來幾年內上市。不過，產品正式銷售前，仍需通過英國藥品與保健產品監管局（ MHRA ）的審批。

值得注意的是，新版威而鋼的售價與劑量將與傳統藍色藥片相同，並以鋁箔包裝販售，迎合現代患者對便利性及隱密性的需求。多倫多大學泌尿科專家 Dean Elterman 指出：「粉紅色薄膜設計不僅外型低調，還能舌上即溶，無需搭配水服用，這對追求便利性或隱私的患者來說是一項重要進步。」

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