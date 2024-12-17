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大腸癌患者年齡層下降！醫師曝6大原因

▲胃痛。（圖／記者嚴云岑攝）

▲近年來大腸癌患者的年齡層逐漸下降，醫師曝6原因。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

大腸癌有10多年是發生人數第一位的癌症，近年來患者的年齡層也出現逐漸下降的趨勢。對此，腎臟科醫師王介立引用國外的文章，分析出現這種情況的6大原因，指稱這是多因素交織的結果。

王介立在臉書上分享，近年來世界各地的大腸癌發生年齡正在逐漸下降，其中2022年在《新英格蘭醫學期刊（NEJM）》發表的綜論文章，就分析了主要6種原因。原因分別如下：

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一、生活型態與飲食習慣的轉變：過去數十年來，全世界普遍受「西方化」的飲食模式影響，例如高紅肉、高加工食品、精緻糖類、含糖飲料攝取增加，且全穀物、富含植物性纖維的比例相對下降，可能干擾腸道菌相（gut microbiome），導致慢性發炎、促進腫瘤生長的環境。

二、肥胖與久坐行為的盛行：肥胖與久坐行為在年輕人中的提升，同樣被認為與早發型大腸癌的增加有關。肥胖可能透過代謝、賀爾蒙和腸道菌相的改變，提升罹癌風險。

三、腸道菌相失衡：飲食與生活型態的因素，會改變腸道菌相組成，增加有害菌並減少有益菌，使得直腸黏膜長期處於慢性發炎狀態，進而提高早期產生腫瘤的機會。

四、遺傳因素與家族史：雖多數早發性大腸癌為散發病例（並非明確遺傳突變引起），但整體來說，年輕患者中具有遺傳性大腸癌症候群（如Lynch症候群）的比例較年長患者高。即便如此，家族史並非所有早發病例的主因，仍有許多為無明確家族史的年輕病例。

五、早期篩檢與診斷盲區：傳統上，大腸癌篩檢建議在 50歲後開始，因此許多年輕患者因症狀不明顯或延誤就醫而在較晚期才被診斷出。此外，許多年輕人缺乏固定的家庭醫師、保險與篩檢資源，往往導致診斷延遲和病程進展。

六、臨床特徵與診斷困難：年輕患者往往在左側結腸（尤其是直腸）出現腫瘤，並常以出血、腹痛、腹脹、排便習慣改變等症狀呈現，這些症狀常被誤判為良性問題（如痔瘡、腸躁症）而延誤診斷。

王介立總結，早發性大腸癌的增加，是多因素交織的結果，包含現代飲食與生活模式的改變、肥胖的盛行、腸道菌相失衡，以及既有篩檢政策的年齡限制。未來公共衛生與臨床策略，應更積極推動生活型態改善、提升年輕族群症狀的警覺性，並適度調降篩檢起始年齡，以及加強遺傳諮詢與測試，以因應全球性的新興趨勢。

 
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