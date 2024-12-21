英熙今晚點燈！粉紅守衛佔領高雄港　聽「1.2.3木頭人」別亂動

▲英熙娃娃佔領高雄港。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

全球爆紅影集《魷魚遊戲》第二季26日將開播，Netflix在台灣選擇高雄市推出造勢活動，其中劇中角色「英熙」已佔領高雄港灣，日前一亮相就吸引遊客朝聖。Netflix今晚將舉辦萬人粉紅派對，數名粉紅守衛會在傍晚時刻穿梭在高雄港灣，英熙娃娃今日晚間6點25分將啟動點燈，屆時聽到劇中熟悉的「1.2.3木頭人」音樂，千萬別亂動！

英熙娃娃在《魷魚遊戲》劇中是第一關卡的關主，扮演的是123木頭人詭異娃娃，有著一頭齊劉海、雙馬尾，眼神相當犀利，只要劇中玩家聽到「1.2.3木頭人」後還亂動，她眼睛一眨就會用機關槍射死玩家，沒有玩家能逃過她的雙眼。

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Netflix今日晚間將在高雄流行音樂中心珊瑚礁群舉辦一日限定萬人粉紅派對，「魷」戲入侵高雄日常，陸海空全方面佔領高雄港！主辦單位邀請大家，一起穿上衣櫃裡最「粉紅色」的服裝參與萬人派對。

▲▼萬人粉紅派對攻略，快截圖起來。（圖／翻攝Netflix）

今日下午5點30分開始，高雄港灣將會出現數名粉紅守衛進行集結，晚間6點25分遊戲啟動，點亮英熙娃娃，並播放熟悉劇中熟悉音樂「1.2.3木頭人(木槿花開了)」，最後有長達10分鐘的一日限定無人機大秀，畫面可能藏有劇情彩蛋。

高達13米的巨型英熙娃娃即日起正式亮相，一路展出到2025年1月5日，此外，高雄輕軌也推出《魷魚遊戲》粉紅主題彩繪列車，民眾可以透過輕軌即時動態查詢列車位置。

▲建議前往交通方式。（圖／翻攝Netflix）

主辦單位提醒，會場沒有停車位，建議搭乘公共運輸工具，可搭乘高雄捷運橘線至鹽埕埔站，步行10-15分鐘可抵達；搭乘紅線至中央公園站，步行10-15分鐘可抵達；搭乘輕軌至真愛碼頭站，步行5分鐘即可抵達。不過要注意的是，下午5點後，輕軌將不停靠「光榮碼頭站」，且「高雄橋」上無法看見無人機。