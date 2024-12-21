寄3包「巧克力」到台灣險坐牢　他1原因獲緩刑

記者黃翊婷／台北報導

男子阿豪（化名）以國際郵件方式寄送3包巧克力、1包衣物到台灣，結果被抓包巧克力含有大麻成分，因而挨告。台北地院法官考量到阿豪長年旅居國外，對我國相關法律規定的遵循意識感較低，才會一時失慮觸法，最終依運輸第二級毒品罪判處他有期徒刑2年，緩刑5年，條件是要向公庫支付10萬元。

▲阿豪寄3包巧克力到台灣，卻因為巧克力含有大麻而觸法。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪2020年5月間透過國際郵件方式，寄送3包巧克力、1包衣物給人在台灣的A男（另經不起訴處分），結果包裹運抵台灣之後，被財政部關務署台北關人員發現異狀，經送交法務部調查局鑑定，發現3包巧克力均含有第二級毒品大麻成分。

全案經法務部調查局航業調查處基隆調查站報告台北地檢署檢察官偵查起訴。而阿豪到案之後，在接受偵訊、法院準備程序及審理時，均坦承不諱。

台北地院法官表示，阿豪長年旅居國外，對我國毒品危害防制相關法律規定的遵循意識感較低，考量到他已經坦承犯行，犯後深表悔悟，過去沒有前科，運輸入境的毒品數量也很少，最終依運輸第二級毒品罪，判處他有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間應付保護管束，還要向公庫支付10萬元，並提供80小時的義務勞務、接受3場法治教育課程，全案仍可上訴。