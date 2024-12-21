台北男休學出國躲兵役　17年後返台被抓到下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

男子阿輝（化名）2006年間9月休學出國，竟為了躲避服兵役，逾期未歸，直到今年1月間才返國被警方緝獲到案。台北地院法官日前審理此案，並依妨害役男徵兵處理罪，判處阿輝有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲阿輝躲當兵躲了17年，等到除役之後才返回台灣。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2006年6月間先是辦理休學，接著依照「役男出境處理辦法」第4條第1項第3款規定申請短期出境，經相關單位核准之後，便在同年9月出國；他原本應該要在同年11月返國，卻為了躲避服兵役，逾期未歸。

區公所發函催告阿輝返國履行兵役義務，相關文書由他的母親收受，但人還是不見蹤影，一直等到今年1月他才返國，進而被警方緝獲到案。

阿輝到案之後，對於上述行為均坦承不諱。檢方認為阿輝故意逃避兵役，損害國家潛在國防動員兵力，違反國家徵兵制度及兵役公平性，不宜給予緩起訴處分，訊後依法對他提起公訴。

台北地院法官表示，阿輝明知役齡男子有依法服兵役的義務，卻選擇漠視，妨害國家兵役管理，等到除役之後才返國，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，最終依妨害役男徵兵處理罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。