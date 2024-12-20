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企業捐衣助弱勢　永康中心與民眾共渡溫暖冬至

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心提供冬至湯圓，給現場找工作的民眾，讓民眾暖心及暖胃，在冬天找工作的同時也能感受滿滿的溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心提供冬至湯圓，給現場找工作的民眾，讓民眾暖心及暖胃，在冬天找工作的同時也能感受滿滿的溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

冬至的重要性僅次於春節，因冬至結束後寒冬過去，象徵迎接新的開始，冬至吃湯圓是傳統的習俗，吃湯圓象徵團圓及圓滿，勞動部雲嘉南分署永康就業中心提供冬至湯圓，給現場找工作的民眾，讓民眾暖心及暖胃，在冬天找工作的同時也能感受滿滿的溫暖。

同時齊虹實業有限公司提供366件全新襯衫及西褲給弱勢的民眾，讓民眾穿新衣過好年，同時增加面試的自信心，助民眾重返職場。

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心提供冬至湯圓，給現場找工作的民眾，讓民眾暖心及暖胃，在冬天找工作的同時也能感受滿滿的溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

齊虹實業吳經理表示，公司為國內團體制服設計製作及西裝西服的製造商，公司一直秉持著公司治理、友善環境、企業社會責任ESG的經營理念，2024年更取得環保認證工廠GRS證書，達到使用環保布料再生纖維、安全友善作業環境，同時為MIT微笑產品臺灣製的一員，吳經理於2019年嫁至台南市，即以台南媳婦時常關懷台南地區弱勢族群，今年聽聞永康就業中心所服務之弱勢民眾有上班衣物需求時，即慷慨主動表示該公司有全新衣物可提供給就業民眾運用。

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心提供冬至湯圓，給現場找工作的民眾，讓民眾暖心及暖胃，在冬天找工作的同時也能感受滿滿的溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

47歲的林姓民眾表示，因待業時間較長，自己都捨不得買新的衣服，今天來就業中心看到名牌的襯衫及西褲，可以添新裝去面試，真的非常高興，希望有這樣好的開始，面試時能順利找一份理想的工作；另外51歲的黃小姐第二次來永康中心參加活動，上次來參加徵才有找到自己喜愛的工作，今天拉好友前來參加，剛好遇到冬至的前一日，吃著由就業中心提供的熱湯圓備感溫馨活力滿滿，希望好友也可以透過這次活動找到理想工作。

永康就業中心李奇玫主任表示，非常感謝齊虹實業慷慨贊助366件全新衣物給弱勢的民眾，雖然勞動部每年都有「服裝儀容整備計畫」，由就業中心提供給弱勢民眾購置衣物，但仍無法照顧到全部的弱勢民眾，今天非常感謝齊虹實業的贊助，企業非常有愛心溫暖人間，善盡社會企業責任之善舉值得肯定，希望這個善的循環能繼續推動下去，提供給更多有需求的民眾；另外適逢冬至前夕，永康中心與三民社區合作，提供民眾五行湯圓，讓民眾吃甜甜，祈求來年可以事事圓滿，活力充滿。

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