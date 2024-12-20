全聯倉儲大火相驗結果曝！　罹難者「吸入高溫濃煙」全身燒灼致死

▲台中全聯倉儲大火，釀9死慘劇。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華、白珈陽、莊智勝／台中報導

台中全聯生鮮倉儲工地19日下午發生大火，焊接的火星不慎掉落易燃材料，當即迅速引發火勢，並竄出巨量焦黑濃煙，釀成9死7傷慘劇。台中地檢署今(20日)指派8組檢察官協力分工，率同法醫前往醫院、殯儀館等處相驗，於中午12時54分許完成全部9具遺體相驗程序，初判火場內8名罹難死者死因係高溫濃煙吸入及全身燒灼傷致死；另一名跳樓的越南籍移工則是外創傷性休克併呼吸衰竭死亡。

台中地檢署表示，事故發生後全力辦理調查程序，今指派8組檢察官分工，率同法醫前往童綜合醫院沙鹿院區、光田綜合醫院沙鹿院區、東海殯儀館、崇德殯儀館等處進行相驗，並於12時54分完成全部9具遺體相驗程序，另同步進行證人複訊、調查案情。7名罹難國人均已確認身分，並製發相驗屍體證明書予家屬；另2名罹難越南籍移工亦經確認身分，惟因家屬不及到場或出具授權書，暫未發出相驗屍體證明書。

檢方相驗後初步判定，火場內8名死者死因係因高溫濃煙吸入及全身燒灼傷致死；另名跳樓之越南籍移工則係因外創傷性休克併呼吸衰竭死亡。

犯罪被害人保護協會臺中分會同仁於昨（19）晚間陪伴家屬至今日凌晨，今早相驗期間仍全程陪同家屬完成遺體相驗程序，關懷家屬、給予情緒支持，對於經濟困難及外籍罹難者部分，協助媒合慈善團體提供免費殮葬。刑案調查部分，檢方將持續查辦，盡速釐清事故原因及相關刑責。