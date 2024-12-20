獨／水電工父子葬身倉儲大火！遺體送抵霧峰老家　阿嬤失兒孫痛哭

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中全聯生鮮倉儲工地19日下午傳出9死大火，其中廖姓水電包工頭帶著兒子等5人小組在3樓夾層作業，因火勢突然、逃生不及，5人均受困慘死。今初步相驗死者遺體後，廖姓父子在家屬的要求下將由葬儀社業者先送返霧峰家，讓年邁的阿嬤看父子倆最後一眼，隨後才要送往殯儀館；廖家阿嬤一夕之間痛失兒孫，現場一度哭倒癱軟，悲喊「我的兒啊！我的孫啊！」

▲廖姓父子遺體送返霧峰老家，阿嬤當場痛哭。（圖／記者游瓊華攝，下同）

警消初步調查，案發前廖姓水電包工頭(51歲)接下案子，帶領兒子(27歲)等5人小組在倉儲3樓夾層中施工，未料突然發生大火，且火勢、濃煙來得又快又急，迅速遮蔽視線，5人根本來不及逃生，悉數困在夾層中，事後警消入內搜救，尋獲時已全數罹難。

據了解，死者廖父生下1子、1女，廖兒約20歲左右就隨著爸爸入行，跟爸爸一同工作、學習水電專業，廖父日前承接下該倉儲工程，未料竟會發生父子雙亡慘劇。

今檢警初步相驗死者遺體後，廖男父子應家屬要求，將先由葬儀社業者將2人遺體運回霧峰家，讓父子倆再看老家最後一眼，隨後再送往殯儀館料理後事。稍早葬儀社人員將廖姓父子遺體送抵老家時，廖家阿嬤一夕之間痛失兒孫，當場情緒潰堤、放聲痛哭，不斷悲喊「我的兒啊、我的孫啊！」還一度哭到癱軟需要旁人攙扶，怎麼也無法接受，父子倆只是如往常出門上工，竟遇上無情惡火，再見時已是白髮人送黑髮人。