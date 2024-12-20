泰移工從台灣返國「飛機上強開逃生門」！　遭制伏畫面曝

▲飛機落地後，遭制伏的男子隨即被警察逮捕。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國航空19日一架從台灣飛往曼谷的班機發生乘客企圖強開逃生門的事件，當時一名泰國籍移工因為吸食毒品產生幻覺，在返回泰國的飛機上衝到逃生門前企圖打開艙門，所幸其他乘客及機組人員迅速反應，聯手將其制伏並用繩索將他固定在座位上，才結束這場鬧劇。

根據khaosod報導，事件發生後，當時同在機上的乘客在TikTok上分享了過程，並記錄了整起事件的後續處理情況。他在影片中寫道，「這是我搭飛機十多年以來，第一次遇到這樣的事情，太可怕了！今天搭乘的TG637航班，有一名泰國乘客因為吸毒導致神智不清、出現幻覺，竟然企圖打開緊急逃生門，所幸有好幾名英勇的乘客將他制伏，並把他綁起來，才成功化解危機，讓大家平安抵達素萬那普機場。」

從影片中可以看到，飛機安全降落後，警察及機場工作人員迅速登機，將涉事男子帶離，並進行後續處理。

報導指出，男子子被制伏時還神志不清，一直詢問警察「我們到哪裡了？」當得知已經到達泰國後，他又聲稱，「毒品的效果已經退了。」

網友隨後也解釋稱，這名男子是一名從台灣返國的泰籍移工，疑似是因為在飛機上因吸毒產生幻覺，才會試圖開啟緊急出口。