法航母打擊群40年來首次部署亞太　陸專家：推動亞太緊張局勢

▲航空母艦戴高樂號（Charles de Gaulle）。（圖／翻攝法國海軍）

記者任以芳／綜合報導

法國海軍官員日前訪問日本期間透露，法國「戴高樂」號核動力航母打擊群的屬艦將在明年2到3月期間停靠日本。消息一出，引起大陸方面高度關注，大陸學者卓華也發出警示，認為此舉「是人為推動亞太緊張局勢。」

法國海軍太平洋海區司令潘蓋特少將17日在東京接受媒體採訪。根據《日本時報》報導稱，曾擔任過「戴高樂」號航母指揮官的潘蓋特表示，雖然法國作為太平洋國家經常向印太派遣軍艦，但這將標誌著法國航母打擊群四十多年來首次部署到更廣闊的該地區」。

《環球時報》報導指出，「戴高樂」號航母打擊群11月28日從法國南部的土倫港出發，由核動力潛艇、護衛艦、補給艦和「陣風」戰機等組成。未來航母打擊群將在印度洋與印度等國舉行兩場聯合演習，在太平洋參加與日美加澳四國的聯合演習。法國駐日大使館表示，此舉將使法軍能夠深化其在「印太地區」的長期夥伴關係。

北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華表示，法國「戴高樂」號航母打擊群此番部署旨在通過域外軍事行動彰顯法國軍事大國和歐洲集體防務身份。

「通過高調的亞太部署和盟友間軍事合作，可以向美國展示歐洲在亞太安全中的軍事價值和戰略立場，換取其對北約和歐洲安全的持續深度承諾。」卓華表示。

他也指出，歐洲主要國家向亞太地區派航母幾乎都會訪日，儘管此次「戴高樂」號航母由於「靠港手續複雜」將只派出屬艦停靠。英國「威爾士親王」號航母打擊群明年將訪日。今年8月，義大利「加富爾」號航母首次停靠日本。

卓華認為，美英法等在亞太軍事部署動機不相同，但客觀上呈現出域外西方軍事大國在亞太搞軍事集結的景象，人為推動亞太緊張局勢，破壞亞太國家自主建設地區安全結構的努力。