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不是厚棉被！冬天睡覺冷爆「無敵1物」　內行推：後悔沒早買

▲經痛,月經,睡覺,MC,失眠,外漏,生理期。（圖／記者謝婷婷攝）

▲原PO想找便宜的暖被。（示意圖／記者謝婷婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

氣象署指出，今（20日）白天冷空氣減弱，但周六下半天又有冷氣團！對此，有網友直呼，看到網拍上有便宜的被子，但有石墨烯、冬被或羽絨被，讓他不知該選哪一種材質，好奇大家都蓋哪款呢？文章曝光後，內行紛紛大推電毯無敵，「不用暖氣也不用厚被，電毯+薄被就夠了！」

一名網友在PTT表示，最近天氣實在是冷爆了，滑網拍看到有賣便宜的棉被，但種類非常多，像是「石墨烯、冬被或羽絨被」等，好奇有什麼差別呢？

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文章曝光後，有網友認為，「便宜的要溫暖就是很難」、「我買過999元一條的羽絨，羽絨分佈很不均勻，沒有羽絨的部分就很冷」、「自從換冷暖氣機後都只蓋夏季薄被了」、「以前在蝦皮上隨便買一條可水洗的冬被，雖然蓋起來不會冷但是超不透氣很痛苦」。

也有人分享，「直接買好市多500元左右的毛毯，熱到蓋不住」、「韓國棉被真的蓋過回不去超舒服，又輕又暖」、「UNIQLO有刷毛毯，那個很暖又輕，去年有出，今年不知道有沒有」、「法蘭絨毯 又輕有暖，就不買羽絨被了」、「UQ的便宜耐用，前年特價買了兩條」。

留言串中，網友反而更推電熱毯超讚，「我也推薦電熱毯+一般棉被或是毛毯，這樣睡就很舒服了」、「推電熱毯 買了以後只會後悔沒早點買」、「買厚被我寧願買電毯+毯子蓋著就差不多了，還有這種便宜被子最怕不透氣問題」、「 推，電熱毯+石墨烯，又輕暖又透氣」、「不用暖氣也不用厚被，電毯+薄被就夠了」、「以前都覺得棉被重要，後來才知道電熱毯無敵啊」。

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