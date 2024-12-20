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冷氣團雙波襲擊「明午後再降溫」　下周一還有追雪機會

▲▼天氣,濕冷,冬天,冷氣團,寒流,保暖。（圖／記者謝盛帆攝）

▲周六又有冷氣團南下，北台灣明下半天起率先降溫。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣一波接一波，明天周六(21日)將再有一波冷氣團南下，北台灣明下午起率先降溫，這波冷空氣將影響到下周一，下周一南方雲系北上，雨區將擴大，3500公尺以上高山有結冰、零星降雪機會。

氣象署預報員劉宇其表示，未來天氣受一波一波冷空氣影響，今天是空檔，台灣偏東風稍微回暖，周六將有另一波大陸高壓南下，東北風明天下半天增強，明天下半天開始尤其北台灣逐步降溫，這波冷空氣預計影響下周一才會減弱，下周二偏東風，天氣溫暖、溫度回升，下波冷空氣影響將出現在下周四(26日)。

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溫度趨勢方面，劉宇其說明，明天是溫度下降過程，今天到明天上半天溫度維持17到18度，比較涼，溫度略微升，中部、南部今明兩天溫度可到24到25度；明天下午隨大陸冷氣團南下，北台灣溫度逐漸下降，其他地區則是入夜後溫度轉涼，冷氣團將影響到下周一，北台灣整天偏冷，中南部周日日夜溫差大，下周一雲量變多，中部、南部下周一整天感受涼冷。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其指出，冷氣團影響期間，台南以北、宜蘭、花蓮低溫約12到13度，高雄、屏東、台東低溫約14到16度，金馬約10度；下周二溫度回暖，下波東北風預計下周四報到。

此外，劉宇其提醒，周末這波冷氣團最低溫時間點出現在周日到下周一清晨，台北溫度13度，強度以冷氣團等級為主，空曠地區溫度會再更低一些；明天清晨西半部、花東縱谷、中彰投等地區明天清晨有輻射冷卻影響，也會出現10度以下低溫。下周一冷氣團影響加上南方水氣通過，3500公尺以上高山有結冰、零星降雪機會。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，劉宇其表示，今天到周日東北風影響，基隆、台北、宜蘭、花蓮有降雨，明天為冷氣團南下過程，水氣較多，迎風面地區明天降雨明顯；下周一到下周二南方雲系北上影響，雨區擴大，東半部、西部山區降雨多，其他地區雲多偶飄雨；下周三水氣最少，下周四東北季風再度增強，北部、東半部降雨增加。

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