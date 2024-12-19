快訊／板南線一度異常！忠孝復興站塞爆　乘客傻眼：像跨年一樣

▲忠孝復興捷運人潮塞爆。（圖／網友tony_eat_ramen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



記者董美琪／綜合報導

北捷板南線於今日傍晚6點15分左右，突然出現行駛調整運行速度的情形，引發旅客的關注。北捷方面表示，為了維護旅客的安全，已經安排車上約1300名旅客在龍山寺捷運站下車，改搭後續列車。

此次異常事件發生在下班時間，許多下班的民眾在龍山寺捷運站被迫下車，造成一定的困擾。然而，北捷方面已經迅速作出反應，並已安排後續列車以接載被迫下車的旅客，確保旅客的行程不會受到太大的影響。北捷方面也強調，目前營運已經恢復正常，請旅客放心搭乘。

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新北市議員黃淑君也在Threads留言表示，疑似有列車故障，台北捷運公司已經調派車輛去拖車，也已經派加班車出發。事後她也補充，台北捷運公司晚間6點51分回覆，傍晚5點56分接獲行車專員回報，西門站往頂埔方向列車進站時，列車出現行駛調整運行速度情形，為維護旅客安全，已安排車上約1300位旅客於龍山寺站改搭後續列車，目前營運正常。該列車將於送回機廠後詳查，板南線採取調整班距及加發列車因應，並加強列車及相關車站廣播。

不少網友表示，「下班搭板南線每站都多停好久，車速也感覺比平常慢」、「一直臨時停車」、「忠孝復興站進站還要排隊」，還有人覺得好像提早跨年一樣。