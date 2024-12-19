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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

開會沒水喝！王義川怒嗆議事人員　張啓楷：國會巨嬰

王義川佔主席台怨沒水喝　張啓楷：國會巨嬰

▲民進黨立委佔領內政委員會主席台，綠委王義川抱怨議事人員不提供飲水。（圖／CTWNAT提供）

圖、文 / CTWNAT

民眾黨立委張啟楷指出，民進黨立院黨團昨（18日）佔據內政委員會主席台，抗議前天《選罷法》修正案議事錄與會議無效。過程中，民進黨「新生」立委王義川氣急攻心，甚至耍起官威，怒嗆立法院長韓國瑜和議事人員「不給水喝」，還抗議立院頻道直播沒聲音。張啟楷批評，王義川搞不清楚狀況就胡亂污衊，已從過去的「綠營三寶」升級成「國會巨嬰」。

張啓楷為韓國瑜和議事人員叫屈說，之前就有議事人員澄清，沒給保溫水杯是擔心朝野衝突時成為「兇器」造成受傷。而本屆國會因民進黨團不過半，已經發生多起民進黨委員們霸佔、攻擊駐衛警、軟禁議事人員、破壞現場麥克風等議事工具，這些例子斑斑可考，全民都可檢視。

張啓楷指出，甚至本屆國會開始，有年長和資深的議事人員、立法院員工不堪其擾，寧願提前退休。他要為此替立法院議事人員和韓國瑜打抱不平。張啓楷強調，王義川根本搞不清楚狀況就胡亂污衊，已經嚴重傷害他們的感情，有損立法委員形象。

張啓楷抨擊，王義川原本即名列「綠營三寶」之一，過去鬧出的笑話很多，像是說中國大陸的「高鐵座位沒有靠背」，以及用手機訊號資料可以偵測民眾黨小草人流和分析人流特性，引發爭議和政治風暴，因而被網路揶揄為「王膝知」。如今王義川遞補立委才半個多月，就在會場作威作福擺架子，有如「國會巨嬰」般，「不給糖，就搗蛋」，更會讓民眾看笑話。

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