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美術館、內惟「泥黃色」淹水慘況有解！　高市府補破口重建

▲▼美術館、內惟「泥黃色」淹水慘況有解！　高市府「補破口」重建。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁率市府團隊至軍區內勘查山坡地水土保持及圍牆重建進度。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導 

今年凱米及山托兒颱風來襲，造成內惟地區及美術館週邊泥黃色淹水慘況歷歷在目，市長陳其邁今（19）日率市府團隊至軍區內勘查山坡地水土保持及圍牆重建進度，他表示短期內水利局已獲中央核定災修工程，力拼於明年汛期前完成圍牆重建，也會長期輔導海軍及陸軍加強營區內水土保持工作。

▲▼美術館、內惟「泥黃色」淹水慘況有解！　高市府「補破口」重建。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼美術館、內惟「泥黃色」淹水慘況有解！高市府協助軍方重建圍牆。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼美術館、內惟「泥黃色」淹水慘況有解！　高市府「補破口」重建。（圖／記者賴文萱翻攝）

今年7月凱米與10月山陀兒颱風，連續2次造成鼓山三路、內惟地區及美術館週邊地區多處大面積泥黃色淹水，市府水利局說明，兩次颱風挾帶超過防洪設計標準的強降雨，除排水系統無法負荷，也造成柴山坡地土壤沖刷，大量的地表逕流挾帶泥砂使營區內的排水溝也無法承受，滿溢後造成既有老舊圍牆連續2次多處破損，進而漫淹往地勢較低的美術館區域。

颱風過後，市府水利局、環保局積極投入雨水箱涵及道路側溝的清淤工作，軍方也緊急進行圍牆修復並堆置太空包，為了不再發生漫淹狀況，短期內水利局已獲中央災修工程3,300萬，將協助軍方重建圍牆，目前規劃設計中，預定明年汛期前完成。

市府水利局除了輔導營區水土保持工作之外，推動山區排水分流，同時檢討排水洪峰流量，避免同時集中匯流增加箱涵排水負擔，期能有效改善鼓山區淹水問題。

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