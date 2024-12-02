高鐵南延高雄！陳其邁建議中央以車站為核心　帶動區域發展

▲高鐵南延進高雄車站方案備受關注。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高鐵南延高雄市區及火車站周邊發展議題備受關注，高雄市長陳其邁在今（2）日市政總質詢表示，已向交通部長反映期待整合相關開發計畫，後續也責成副市長林欽榮持續與交通部協商接洽。

林欽榮說明目前高雄火車站周邊開發刻正進行中，相關開發未來如何與高鐵進高雄車站接軌，並帶動區域整體開發，市府會持續努力盤點用地，積極招商建設地方，使周邊環境機能能夠與高鐵工程同步進行，杜絕工程間出現時間落差問題。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁提到，高雄鐵路地下化工程歷經 20 年，導致高雄車站周邊商業受到影響，未來高鐵工程建設應配合更宏觀且全面性的規劃，同步來進行車站周邊動線、街區及商圈等規劃，並結合捷運和台鐵運輸，提供台積電及其半導體供應鏈設備材料廠商更多辦公空間的需求選擇。

林欽榮進一步指出，火車站前第一環圈市府已取得台鐵同意變更成專四、專五用地，為周邊整體發展規劃及早準備，而在火車站周邊中華路到民族路、九如路到建國路這一大塊區域，市府會清點用地，並與台鐵協商更有利的發展規劃。

至於在車站招商部分，市府會全力協助鐵道局於年底前把所有六大管線、建築執照核發，並從旁協助台鐵招商。