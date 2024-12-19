陳智菡、學姐推銷KP小物抽佣　恐面臨7年以下刑責

圖文／鏡週刊

柯文哲弊案起訴在即，檢調清查資金流向發現「戰狼小姐姐」陳智菡、民眾黨副祕書長許甫、 民眾黨發言人吳怡萱、民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩等人疑透過推銷販賣柯文哲競選小物抽佣金，涉違反《政治獻金法》，恐與柯文哲同為《刑法》侵占公益款罪的共犯，刑期從1年至7年，日後檢調會視陳智菡等人犯行危害程度、犯後態度、不法金額多寡等因素綜合考量，決定是否將陳智菡等人由證人改列被告。

陳智菡等人17日到案獲請回後，坦承有收到來自木可的錢，並辯稱是「勞務所得」，知情人士指出，由於柯文哲在看守所可以看報紙，陳智菡等人的說法，已涉隔空與柯文哲串供，且勞務所得的說法若成立，更可證明柯文哲是違反政治獻金法從事營利行為。

《政治獻金法》第2條對政治獻金的定義提到「不相當對價之給付或其他經濟利益」的收入，均屬政治獻金，同法第23條更明訂政黨、候選人不得從事營利行為，且規定政治獻金限用於政黨及候選人宣傳、人事等用途，款項要存在政治獻金專戶，收支均應申報。

柯文哲違法挪用政治獻金成立黨營事業木可公司在先，再以違法以營利模式用競選名義販賣KP小物違法募集政治獻金在後，且未依法申報，陳智菡、黃瀞瑩等人在發送「折扣碼」方式推銷KP小物後收取佣金，陳智菡推銷時更提及「募款」等字眼。

本刊調查，小物售價為成本2倍以上屬「不相當對價之給付」，陳智菡等人的推銷行為從行為外觀及法律層面來看，收入屬於政治獻金法中明訂的「政治獻金」。

本刊掌握，木可收入共有柯文哲政治獻金專戶以授權費名義匯入1,500萬元，及舉辦演唱會與販賣小物4,000餘萬元，扣除成本1,300餘萬元，近4,200萬元應視為政治獻金，卻被柯當私產侵占，其中3,883萬元不法所得已遭扣押，因木可是實際負責人柯文哲掌控，登記負責人李文娟為人頭，對於扣押裁定，木可公司未提抗告已確定，等同確立了木可收入屬於政治獻金的事實，從中抽佣的陳智菡等人能否脫身，犯後態度恐是重要關鍵。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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