「5種食材」千萬別冷藏！營養師揭恐怖後果：發霉長菌還可能致癌

▲許多人都習慣將食物或食材放到冰箱冷藏。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

許多人都習慣將剩餘的食物或是為了保鮮，而將食材放到冰箱冷藏，對此，印度臨床營養師桑格維（Jhanvi Sanghvi）建議，有5種食材不應該冷藏，可能會導致食物中毒，還有致癌風險。

據《每日郵報》報導，桑格維在社群平台Instagram擁有1萬1千名粉絲，他近日發布的影片中，整理出有5種食材絕對不要冷藏。1.首先是洋蔥，她指將它們放在冰箱裡會導致黴菌生長，由於洋蔥上多餘的水分為真菌孢子的生長提供了完美的環境，若食用冷藏的洋蔥後，可能會導致嘔吐、胃痙攣和腹瀉，這就是為什麼洋蔥應該儲存在陰涼、黑暗和乾燥的地方，例如櫥櫃。

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2.將大蒜放入冰箱也會帶來類似的風險，她說大蒜在冷藏時會發芽，口感也會變差，可能嘗起來會很苦，且同時會滋生黴菌和真菌，對健康有害。3.馬鈴薯則是因為冷藏後，會導致澱粉轉化為糖分，從而產生更甜的味道、口感變得粗糙，而高溫烹調這些變質的馬鈴薯後，可能產生一種叫做丙烯酰胺（acrylamide）的有害物質。有科學家先前也曾警告稱，將生馬鈴薯放在冰箱中可能存在癌症風險。

此外，桑格維表示，4.香蕉也不該放入冷藏，因低溫會破壞香蕉的熟成過程，會使香蕉外皮變成棕色，口感成糊狀；5.生薑進冷藏會導致口感變乾，失去新鮮度和風味，使得薑無法用於烹飪。

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