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「別想占我兒便宜！」婆婆要求AA制　媳婦1招反擊...上千人讚爆

▲▼婆媳關係,婆婆,媳婦,丈夫,家庭,結婚。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲婆婆要求兒子與媳婦實行AA制，沒想到卻是搬石頭砸自己的腳。（圖／取自免費圖庫xFrame）

文／鏡週刊

家庭經濟成婆媳衝突導火線！一名婆婆擔心兒子被「佔便宜」，因此要求兒子和媳婦在家庭開銷上採取AA制，沒想到媳婦技高一籌，使出妙計反擊。

這名婆婆最近在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，她心疼兒子辛苦賺錢，因此提議讓兒子夫妻實行AA制，免得讓媳婦「佔便宜」，但媳婦的理解卻不僅止於經濟上的分攤，家務事也應該「AA制」，從洗衣、曬衣到帶小孩，所有家務都應該分工。

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原PO指出，媳婦表示家務的時薪可參考市面上專業清潔人員的收費標準，以小時為單位計算，夫妻倆會輪流分擔家務，若一方臨時無法完成，另一方可代為完成並獲得相對應的報酬。就連過年三節陪老公回婆家探視婆婆，也要支付媳婦「浪費一整天」的日薪。對此，婆婆抱怨媳婦在家務過於斤斤計較，心疼兒子在外工作已經很累，家務應該是女人要承擔，痛斥娶進這樣的媳婦是「家門不幸」。

貼文被轉發至爆料公社，短短時間就累積上千則留言，多數網友稱讚媳婦完美逆襲手段，「完全落實AA制精神，妳媳婦完美把妳的話做到，好媳婦」、「AA制不就是妳提的嗎？我覺得媳婦的說法很合理啊」、「自己要求的現在還敢抱怨，活該啦」。

還有人認為婆婆管太多，「人家夫妻之間的事，妳別管，不然妳兒子就一輩子單身好了，別出來害人」、「夫妻還要AA乾脆離婚好了，女人懷孕怎麼AA」、「把媳婦當外人才會覺得被佔便宜」。


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