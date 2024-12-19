新北醉男砸違停賓士　做完筆錄再砸一次！車主怒喊「告到底」

▲中和區白色賓士車遭喝醉男子砸碎前擋玻璃 。（圖／翻攝當事人Threads）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名男子酒後半夜在住家附近閒晃，見一部白色賓士違規停在紅線，他竟火大直接持安全帽砸破車子前擋風玻璃，車主發現與他當場爆發口角衝突，警方獲報到場，將男子帶回偵訊，依毀損、恐嚇罪函送偵辦，沒想到男子做完筆錄又返回再砸一次，事後車主友人在社群軟體貼文「我室友說他一定告到底」。

據悉，12日凌晨3時許，34歲陳姓男子酒後在住家附近中和區莊敬路一帶閒晃，看到一部白色賓士車違規停放在紅線，竟暴怒持安全帽猛砸車子前擋風玻璃，造成玻璃碎裂，25歲洪姓車主聽到聲響出來查看，發現陳男脫序行為，立即上前喝止，雙方起口角衝突。

警方獲報到場，雙方已無爭執及毀損行為，依法將陳男帶回派出所，沒想到他做完筆錄又返回現場再砸一次車，洪姓車主怒不可抑堅持提告，警訊後依恐嚇、毀損罪函送偵辦。

事後洪男友人在社群貼文，「我室友說他一定告到底，出國前一天他被家裡附近的神經病砸車，而且做完筆錄之後，他又跑回來砸了第二次，我嚴重懷疑我車的檳榔汁也是他在搞…。」

▼中和區白色賓士車遭喝醉男子（右）砸碎前擋玻璃 。（圖／翻攝當事人Threads）