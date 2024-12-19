OpenAI推ChatGPT電話服務　稱語音不會用於訓練AI

▲美國用戶18日起撥打1-800-CHATGPT（1-800-242-8478），即可與ChatGPT進行通話。（圖／OpenAI）

文／中央社

新創公司OpenAI 18日推出ChatGPT電話和簡訊服務。美國用戶可以透過手機或座機撥打指定號碼、與ChatGPT通話；WhatsApp用戶可以進行文字對話。公司發言人表示，不會使用消費者的通話數據來訓練AI模型。

OpenAI擴大ChatGPT聊天機器人的使用範圍，美國用戶18日起撥打1-800-CHATGPT（1-800-242-8478），即可與ChatGPT進行通話。

當撥打電話時，ChatGPT會先自我介紹：「我是ChatGPT，一個AI助理。我們的對話可能會被審查以確保安全。繼續通話，即表示同意OpenAI的條款和隱私政策。」

根據相關隱私政策，OpenAI會利用使用者和研究人員提供的資訊，還有合作夥伴的第三方數據、及公開的網路內容來訓練其基礎模型。不過，據美國媒體財富雜誌（FORTUNE）報導，OpenAI發言人表示，公司目前沒有計畫使用用戶的通話數據。

不少觀察家認為，OpenAI新服務是為了蒐集不同口音、說話模式、及背景噪音的語音數據。語音辨識品質對於開發多模態AI的公司，像是OpenAI、Google、Meta和蘋果公司（Apple）是一個重要功能。多模態AI可以處理文字、圖片、影音等多種資訊。

數據交易公司Nomad Data執行長施耐德（Brad Schneider）表示，目前語音數據市場存在挑戰，這些數據大多依賴YouTube影片內容或更難抓取的Instagram內容。

許多公司都在尋求「對話型數據」，例如客服通話記錄。

不過，由於這類資訊的敏感性，企業往往不願出售。施耐德也表示，他對於OpenAI說明不會使用通話數據的說法並不訝異，因為針對模型訓練的審查越來越嚴格。

OpenAI發言人也指出不會使用消費者聲音來訓練AI。OpenAI曾因其AI語音助理聲音激似好萊塢知名女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）而引發爭議。

OpenAI近期發布一項為期12天的活動（12 Days of OpenAI），在這12天中，每天會推出一款新產品或新功能，亮點包括將Sora影片工具開放給大眾。活動至23日結束。

今天推出的ChatGPT通話功能，用戶每月有15分鐘免費通話時間，一旦時間接近上限，ChatGPT會提醒用戶並建議下載應用程式APP，以APP語音功能進行長時間對話。

其他地區用戶可以透過WhatsApp的文字訊息功能與ChatGPT互動，無法進行通話。