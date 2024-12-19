台灣法官畫作登上巴黎大皇宮　《見翔》展現台北燈會風華

▲第235屆法國藝術家沙龍將於2025年2月18日開幕，展期為19至22日。（圖／Salon des artistes français ）

生活中心／綜合報導

台灣高等法院法官郭豫珍的油畫作品《見翔》（The Soaring City of Taipei）成功入選2025年法國巴黎大皇宮「藝術之都」國際藝術沙龍展，這是她繼《有朝一日》後第二次登上此藝術殿堂，展現台灣藝術實力。

創作靈感源自台北燈節的《見翔》，以武昌街城隍廟跨街燈海隧道為視角，透過明暗對比和七彩天燈的飄浮意象，呈現台北舊城區的活力風貌。作品不僅展現都市景觀，更藉由畫作傳達對台北西區復興的期許。

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「藝術之都」（ART CAPITAL）沙龍展將是巴黎大皇宮整修後首場國際藝術盛事。這座建於1900年、位於香榭麗舍大道的地標建築，曾在2024年巴黎奧運期間作為劍擊、跆拳道競技場地。經過全面翻修後，預計於2025年2月18日至22日舉辦此次展覽。

法國藝術家協會自1667年成立以來，培育出雷諾瓦、畢卡索、夏加爾等藝術巨擘。每年春季在大皇宮舉辦的國際沙龍展，向來是全球藝術界矚目的盛事，年均吸引近十萬名藝術愛好者及收藏家參觀。能通過評選參展，被視為藝術家生涯的重要里程碑。

除了藝術成就，郭豫珍法官更致力於公益。近年來透過舉辦畫展，累計捐款近千萬元，用於警察殉職慰問金、大學獎學金及偏鄉兒童教育。去年底在台北大學舉辦的「AI來襲藝術家何去何從」個展中，《見翔》即獲得許多藏家青睞。

值得一提的是，除了正式展出外，大皇宮也開放周邊空間供未入選藝術家租用展出，預期將吸引更多台灣藝術家透過「平行展」方式，共襄盛舉。郭法官將親赴巴黎參展，向國際藝術界展現台灣文化之美。