美國首宗「禽流感」重症病例！　逾65歲患者病危住院

▲美國出現第一宗禽流感的人類重症病例。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國出現首宗禽流感的人類重症病例，路易斯安那州一名男性患者，因為在自家後院接觸到生病或死亡的禽類，感染H5N1並且重症住院。這也是美國第一起與民眾後院禽類有關的禽流感病例。

CNN引述該州公衛官員說法報導，患者超過65歲，因為H5N1而出現嚴重呼吸道問題，目前正在住院，並且情況危急。此外，他已有潛在疾病，增加了併發症的風險。

美國疾病管制與預防中心（CDC）18日也證實了這起病例。國家免疫和呼吸系統疾病中心主任達斯卡拉基斯博士（Dr. Demetre Daskalakis）說，病患「在其房產土地上，接觸了生病或死亡的禽類。這些不是商業家禽，也沒有接觸到奶牛或相關產品。」

CDC正在調查中，包括對病患樣本進行更多基因組測序，但「這起病例不會改變CDC對於H5N1禽流感公眾健康直接風險的整體評估」，而這項風險評估依然很低。此外，染疫禽類可能透過唾液、黏液或糞便傳播疾病，因此最佳預防方法，就是避免接觸。

與此同時，加州州長紐森（Gavin Newsom）18日宣布，由於H5N1禽流感持續蔓延，該州進入緊急狀態。他表示，儘管採取強力預防措施，且公眾風險仍低，但這項舉措仍是必要的，因為疫情已經從中央谷地（Central Valley）蔓延到南部4座牧場。

至於在其他國家，禽流感被發現與人類重症有關，但尚未通報人與人之間的傳播。